Indeks nośności opony: co powinieneś o nim wiedzieć?

Opony w samochodzie są kluczowe z kilku punktów widzenia. To one gwarantują trakcję i krótką drogę hamowania, to za ich sprawą pojazd jest sterowny, a kierowca nie ma problemu z utrzymaniem go na asfalcie. To ogumienie pełni jednak również rolę w przypadku amortyzowania masy auta. Aby jednak to stało się możliwe, właściciel w pierwszej kolejności musi dobrać odpowiedni indeks nośności. Co to takiego? Nic innego jak wskaźnik pokazujący to, jakie maksymalne obciążenie jest w stanie wytrzymać dane ogumienie zakładając że porusza się z prędkością maksymalną. W skrócie wskaźnik dla każdej z opon nie powinien być niższy od jednej czwartej masy całkowitej pojazdu.

Indeks nośności jest wyrażony poprzez liczbę dwu- lub trzycyfrową i pojawia się w oznaczeniu modelu - np. 205/55 R16 91 V. Jak zatem kierowca powinien dobrać indeks nośności podczas zakupu nowego kompletu ogumienia? Przede wszystkim nie powinien decydować się na niższą wartość wskaźnika, niż zaleca producent samochodu. A zalecenia firmy motoryzacyjnej można znaleźć m.in. w książce serwisowej pojazdu, wlepce umieszczanej najczęściej na klapce wlewu paliwa lub na słupku za kierowcą, ewentualnie poprosić o pomoc wykwalifikowanego mechanika lub wulkanizatora.





Indeks nośności opony - niższy niż zaleca producent

Co się może stać w sytuacji, w której kierowca zamontuje w pojeździe opony o niższym indeksie nośności niż zaleca producent? Skutków może być kilka. Najpoważniejszy dotyczy jednak tego, że ogumienie nie wytrzyma obciążeń i po prostu wystrzeli w czasie jazdy. W efekcie prowadzący straci kontrolę nad pojazdem, wypadek stanie się nieunikniony, a tym samym jedynym ratunkiem dla pasażerów staną się systemy ochrony biernej zastosowane w pojeździe. To jednak nie koniec niepożądanych skutków. Bo zbyt niski indeks nośności oznacza również szybsze zużycie bieżnika, zaburzenie w kwestii pracy systemów takich jak ABS czy ESP, możliwość odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela w razie wypadku czy nawet odebranie dowodu rejestracyjnego przez policję.

Indeks nośności opony - wyższy niż zaleca producent

Czy warto stosować w samochodzie opony o wyższym indeksie nośności niż zaleca producent? W pewnym sensie tak. W końcu są one w stanie poprawić właściwości jezdne pojazdu. Ogumienie takie sprawia, że auto staje się bardziej stabilne na drodze, przez co pewniej pokonuje np. zakręty i lepiej reaguje na ruchy kierownicą. Z drugiej strony właściciel pojazdu musi się liczyć też z pewnymi wadami rozwiązania. Bo wyższy indeks nośności oznacza, że opony będą przede wszystkim droższe! Różnica może sięgnąć nawet kilkunastu proc. A to nie koniec, bo pogorszy się też komfort jazdy (ogumienie będzie bardziej hałasować), a do tego wzrośnie zużycie paliwa w pojeździe.

Indeks nośności opony - tabela: