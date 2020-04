Indeks prędkości - bierzesz go pod uwagę przy zakupie?

Bardzo wielu kierowców podczas zakupu nowego kompletu ogumienia skupia się na wymiarach. Określa szerokość bieżnika, wysokość ściany bocznej oraz rozmiar felgi, której opona jest dedykowana. Tak ukształtowany wybór jest jednak zbyt wąski. Kluczowe znaczenie mają bowiem jeszcze inne parametry, a w tym indeks prędkości. Gdzie można go znaleźć? Jest naniesiony na ścianę boczną ogumienia i zapisany w jego specyfikacji technicznej. Indeks prędkości jest wyrażony poprzez dużą literę pojawiającą się obok dwucyfrowego oznaczenia indeksu nośności - zaraz za rozmiarem ogumienia (np. 205/55 R16 91V, gdzie V to indeks prędkości).

Indeks prędkości. Zbyt niski to zagrożenie!

Znaczenie indeksu prędkości dla bezpieczeństwa jazdy jest potężne. To on określa maksymalną szybkość, na rozwinięcie której pozwala dany typ ogumienia - przy założeniu że zachowany zostanie indeks nośności (tzn. auto nie jest zbyt ciężkie). Jazda ze zbyt wysoką prędkością przy zbyt niskim indeksie prędkości prowadzi do powstania potencjalnego niebezpieczeństwa. Skutki? Auto może zacząć zachowywać się niestabilnie, a jego reakcje na ruchy kierownicą zaczną być nieprzewidywalne. W skrajnym scenariuszu może dość nawet do wybuchu opony. Co w razie wypadku? Ubezpieczyciel po oględzinach pojazdu, sprawdzeniu właściwości ogumienia i wykryciu zaniżonego indeksu prędkości może nawet odrzucić roszczenie!

Aby kierowca miał pewność, że podczas zakupu nowego kompletu ogumienia decyduje się na model o właściwym indeksie prędkości, powinien najpierw sprawdzić jego wartość w książce serwisowej pojazdu. Zawsze może również poprosić o pomoc w określeniu wartości producenckich pracownika autoryzowanej sieci dealerskiej lub mechanika w renomowanym serwisie oponiarskim. Coraz częściej do dyspozycji kierowców są również strony internetowe prowadzone przez producentów ogumienia - w nich na podstawie danych modelu można określić optymalny rozmiar opony oraz wysokości poszczególnych indeksów.

Indeks prędkości - opony do samochodów osobowych, terenowych lub dostawczych

P - 150 km/h

Q - 160 km/h

R - 170 km/h

S - 180 km/h

T - 190 km/h

U - 200 km/h

H - 210 km/h

V/VB - 240 km/h

ZR - powyżej 240 km/h

W - 270 km/h

Y - 300 km/h

Indeks prędkości - opony do motocykli lub pojazdów ciężarowych

B - 50 km/h

C - 60 km/h

D - 65 km/h

E - 70 km/h

F - 80 km/h

G - 90 km/h

J - 100 km/h

K - 110 km/h

L - 120 km/h

M - 130 km/h

N - 140 km/h

Indeks prędkości - opony rolnicze