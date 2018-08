Opony rolnicze – jak oszczędzić nawet 12% paliwa?

Opony rolnicze przeznaczone są do pracy na ciężkim sprzęcie, w zróżnicowanym terenie i pod dużymi obciążeniami. Ogumienie maszyn używanych w nowoczesnych gospodarstwach rolnych musi być przygotowane do trudnych warunków eksploatacji. Specjalne wzmocnienia czy bieżnik to elementy, które pozwalają na oszczędności paliwa i wydłużoną żywotność.

Dwa typy opon rolniczych

Na rynku dostępne są dwa podstawowe typy opon rolniczych: radialne i diagonalne. Czym się różnią? Głównie strukturą wewnętrzną. Opony diagonalne mają wielowarstwową budowę osnowy z kordem ułożonym pod kątem ostrym w stosunku do kierunku obrotu. Z kolei opony radialne mają kord osnowy ułożony prostopadle do kierunku obrotu opony. Atutem ogumienia diagonalnego jest nieco większa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Opony radialne mają lepszą przyczepność do podłoża i wolniej się zużywają, zapewniają też lepsze parametry jezdne oraz mniejszy opór toczenia, dzięki czemu pojazd zużywa mniej paliwa.

Jak wydłużyć okres eksploatacji opon rolniczych?

Po pierwsze – regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach. Ten parametr istotnie wpływa na spalanie podczas jazdy po nieutwardzonym terenie. Ciśnienie należy monitorować manometrem przynajmniej raz w miesiącu. Kluczowe jest utrzymywanie wskaźnika na prawidłowym poziomie – podstawowym błędem popełnianym przez operatorów jest doprowadzanie do zbyt wysokiego ciśnienia w kole. W większości przypadków 1 do 1,6 bara jest wartością wystarczającą. Należy pamiętać, że w przypadku opon rolniczych niższe ciśnienie przekłada się na zwiększenie przyczepności, a także pozwala zniwelować ryzyko wystąpienia poślizgu. Jednak tylko nowoczesne ogumienie przystosowane do jazdy z obniżonym ciśnieniem jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo pracy.

– Przesiadka na opony radialne pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 3-12%, co obniża koszty eksploatacyjne pojazdu. W odróżnieniu od typu diagonalnego, odkształcenia ogumienia radialnego przebiegają w odpowiedni i kontrolowany sposób, co skutkuje zwiększeniem pola odcisku w glebie. Przyczynia się to do mniejszego stopnia ugniecenia gruntu, po którym porusza się maszyna – co jest szczególnie ważne dla operatorów ciężkiego sprzętu rolniczego – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Monitoruj luzy i zużycia

Ogumienie można chronić także przez monitorowanie luzów na drążkach i zużytych łożysk zwrotnic. Ich wystąpienie może objawiać się niewłaściwym nachyleniem kół w stosunku do gruntu, a w konsekwencji szybszym ścieraniem się opon, szczególnie przednich. Zwrotnica odpowiada za prowadzenie koła pojazdu w pozycji przewidzianej przez zawieszenie i układ kierowniczy. Wbrew pozorom mamy wpływ na trwałość łożysk zwrotnic – zużywają się znacznie szybciej przy nieprawidłowo ustawionej geometrii zawieszenia. Prawidłowa zbieżność ma istotny wpływ na tempo eksploatacji ogumienia, a jej regularna kontrola sprzyja dłuższej żywotności opon.