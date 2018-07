Jak zmniejszyć hałas w samochodzie dzięki oponom?

Hałas w przypadku ogumienia spowodowany jest przez tarcie oraz częstotliwość drgania opony i powietrza w niej. Zewnętrzny hałas toczenia jest parametrem szczególnym, ponieważ decybel (dB) jest jednostką logarytmiczną – co w praktyce oznacza, że hałas nie rośnie liniowo wraz ze wzrostem natężenia podawanego w decybelach. Zmiana wartości hałasu na etykiecie tylko o 1 decybel oznacza tak naprawdę wzrost hałasu o 26% w stosunku do niższej wartości. Kierowcy powinni pamiętać, że hałas rośnie dwukrotnie średnio co 3 dB.

Czynniki wygłuszające

Hałas to zjawisko naturalne i występować będzie zawsze, istnieją jednak pewne czynniki wygłuszające, które mogą poprawić komfort jazdy kierowców. Dlatego warto inwestować w markowe opony, które mają nowoczesne systemy wygłuszające i poprawiają komfort jazdy, zapewniając jednocześnie najlepsze parametry bezpieczeństwa.

Wygłuszenie samochodu – ta sama opona może mieć inną głośność w różnych samochodach. Kierowca jadący słabiej wygłuszonym samochodem doświadczy większego hałasu. Dobrze wygłuszony samochód z oponami o niskim zewnętrznym hałasie toczenia będzie zdecydowanie cichszy.

„Czołowi producenci korzystają z technologii wygłuszania, która polega na umieszczeniu dodatkowych warstw we wnętrzu opony. Zadaniem warstw wygłuszających jest obniżenie poziomu drgań powietrza w ogumieniu. Zachęcamy wszystkich kierowców do czytania etykiet przy wyborze opon – dzięki ich pomocy zdecydowanie łatwiej jest dokonać dobrego wyboru z szerokiej oferty opon na rynku. Nietrudno jest podjąć złą decyzję, a następnie żałować jej przez kilka lat. Wiedza o oponach i ich właściwościach to podstawa świadomego wyboru. Zawsze warto skonsultować się z doradcą w serwisie, ale ważna jest też indywidualna świadomość każdego kierowcy. To koło przenosi moc i siłę auta oraz sprawność hamulców na drogę. Odpowiedni dobór ogumienia to minimalizacja zagrożenia dla wszystkich kierowców i komfort jazdy dla kierującego” – wskazuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Etykiety – ważne dane dla kierowców

Od 1 listopada 2012 r. opony sprzedawane na terenie krajów należących do Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone w odpowiednie etykiety. Odczytanie informacji na etykiecie nie jest trudne, a dane, które się na niej znajdują są niezwykle istotne dla każdego kierowcy. Na każdej fabrycznie nowej oponie znajduje się etykieta, na której są informacje na temat 3 osiągów danej opony:

Źródło: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego