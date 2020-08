100 tys. zł za auto klasy premium, czyli jak kryzys zmienił rynek

W kwietniu i maju, czyli najgorszych miesiącach pod względem sprzedaży nowych aut, niektórzy producenci zaliczyli spadki sięgające 60-70 proc. Czerwiec i lipiec były lepsze, ale i tak summa summarum wszystkie koncerny są na minusie względem lat ubiegłych. Jak wynika ze statystyk stowarzyszenia ACEA, od stycznia do czerwca łączna sprzedaż nowych aut na starym kontynencie spadła o 38,2 proc. r/r.y

Nie jest tajemnicą, że w drugiej połowie roku firmy będą robiły, co w ich mocy, by przynajmniej częściowo odrobić straty. Skorzystać mogą na tym klienci. Szczególni Ci, którzy rozglądają się za autem kompaktowym. O ile jeszcze kilka miesięcy temu musieli liczyć się z wydatkiem 80-100 tys. zł za przeciętny samochód kompaktowych popularnej marki z lepszym wyposażeniem, to obecnie w podobnej cenie mogą kupić model marki premium: Audi, BMW, Lexusa albo Mercedesa.





Owszem, będą to podstawowe wersje silnikowe, ale nie oznacza to wcale, że będą słabe. Albo powolne. Dokładne dane techniczne czterech kompaktów premium przedstawiają się tak:

Na papierze zdecydowanie najmocniejsze i najszybsze jest BMW 118i – ma 140 koni i robi setkę w 8,5 sekundy. W wersji promocyjnej Business Edition ma też już automatyczną skrzynię biegów. Odstraszać trochę może fakt, że silnik o pojemności 1,5 litra ma tylko trzy cylindry i w związku z tym także niższą kulturę pracy. Zawiedzie się także ten, kto liczył na typowy dla BMW tylny napęd – nowa „jedynka” ma już napędzane koła przednie. No i trzeba pamiętać, że za osiągi płaci się pod dystrybutorem – średnio 6,2 litra do najwyższy wynik w porównaniu.

Nowe Audi A3, które dopiero co zadebiutowało na rynku, w podstawie ma również silnik trzycylindrowy i to pojemności zaledwie 999 cm3. Co więcej, nie występuje on ze skrzynią automatyczną, a jedynie z manualem. Podobnie jest w Mercedesie A160. Ma on co prawda większą pojemność i cztery cylindry, ale podobną moc i także do niego nie zamówimy automatu. Oba auta mają zbliżone osiągi, czyli bliżej 11 sekund do 100 km/h. Palą między 5,5 a 6 litrów.

Lexus CT 200h to klasyczna hybryda – ma największy motor (1,8 litra), w dodatku wolnossący, który wspomagany jest silnikiem elektrycznym. Razem daje to 136 koni, przyspieszenie trochę lepsze niż w Audi czy Mercedesie, ale gorsze niż w BMW. Za to średnie spalanie na poziomie 5 litrów na 100 km (w mieście można zejść nawet do 4 litrów) jest bezkonkurencyjne. No i oczywiście automatyczna skrzynia biegów jest w Lexusie standardem.

Ale silnik to oczywiście nie wszystko. Liczy się też wyposażenie, a to w autach klasy premium potrafi być bardzo różne. Zakładając, że mamy do wydania kwotę ok. 100 tys. zł, sytuacja przedstawiała się będzie tak: