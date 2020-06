Marki premium chcą ułatwić biznes

Wielu przedsiębiorców szczęśliwie nie odczuło na własnej skórze skutków epidemii i wywołanego nią kryzysu, inni zaczynają z powodzeniem odbudowywać to, co stracili na przestrzeni 2-3 miesięcy. Jedni i drudzy starają się jednak zachować ostrożność. Być elastyczni. I to właśnie z myślą o nich marki premium przygotowały w ostatnich tygodniach specjalne leasingi operacyjne, które mają ułatwić biznesowi działanie w tym niespokojnym okresie czasu. Chodzi nie tylko o korzystne oprocentowanie (w Lexusie i Mercedesie mamy leasing 100 proc., co oznacza że w ogóle nie płacimy odsetek), ale np. możliwość zawieszenia spłaty rat np. na okres wakacji. Co oferują poszczególne marki?

LEXUS AUDI BMW MERCEDES Nazwa oferty Leasing

All Incusive Classic Leasing BMW Leasing Hej, Mercedes Łączna kwota umowy leasingowej (proc. wartości auta) 100% 101-105 % (zależnie od modelu, okresu spłaty etc.) od 103 proc. od 100 % Oprocentowanie stałe zmienne zmienne stałe Minimalna wpłata własna 25 proc. 10 proc. 0 proc. 30 proc. Okres leasingu 36 mies. do 60 mies. do 60 mies. 24 mies. Wykup 1 proc. 1 – 25 % 0,5 – 40 % 19% Dodatkowe

korzyści Urlop od rat - leasing zaczynamy spłacać dopiero po trzech miesiącach. Możliwość kupienia wakacyjnych akcesoriów (np. bagażników rowerowych) w promocyjnej cenie i wliczenie ich do raty leasingowej Dwie pierwsze raty spłaca leasingodawca, Ubezpieczenie od utraty pracy Bezkosztowe zakończenie umowy BRAK Możliwość obniżenia wysokości trzech pierwszych rat Ubezpieczenie na pierwszy rok w pakiecie

Wyjątkowo kiepsko przedstawia się oferta leasingu operacyjnego BMW, w którym co prawda wpłata własna może wynosić 0 proc. (choć nie w każdej sytuacji), ale reszta warunków jest mało konkurencyjna. Np. oprocentowanie jest zmienne, co znaczy, że gdy stopy WIBOR pójdą w górę, to nasza rata leasingowa też może wzrosnąć. To wynika z tego, że BMW zamiast klasycznego leasingu operacyjnego promuje produkt pt. Comfort Lease, czyli de facto wynajem długoterminowy – klient płaci niższe raty, ale po 2-3 latach zwraca samochód (ewentualnie może go wykupić, ale wówczas wykup może stanowić nawet połowę wartości auta).