OC na miesiąc – ile kosztuje i gdzie kupić?

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC jest takim samym produktem finansowym jak standardowa roczna polisa komunikacyjna. Różnicą jest jedynie okres ochrony, jaką jest objęty kierowca i jego pojazd. Nie jest to jedynie propozycja firm ubezpieczeniowych. Opcję ochrony czasowej wprowadził ustawodawca i jest ona regulowana tymi samymi przepisami co OC w tradycyjnej wersji. Szczegółowe warunki, w tym również wykaz osób, które mają prawo do wykupienia takiego ubezpieczenia, zawiera ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ponieważ kierowcy, którzy wykupują OC, zwykle poszukują najkorzystniejszych finansowo rozwiązań, wprowadzenie możliwości ubezpieczenia samochodu na miesiąc z pewnością byłoby okazją do omijania prawa. Aby ograniczyć taki proceder, ustawa wprowadziła ograniczenia dotyczące osób, które mogą skorzystać z tej formy ochrony. Jeszcze niedawno było to bardzo wąskie grono kierowców. Obecnie możliwości w tym zakresie są znacznie szersze.





Kto może skorzystać z opcji ubezpieczenia OC na miesiąc?

Polisa OC na miesiąc jest przeznaczona głównie dla tych właścicieli samochodów, którzy w założeniu będą nimi dysponować tylko przez krótki okres lub jeżdżą autami okazjonalnie. Dotyczy to sytuacji takich jak np. wynajem limuzyny do ślubu czy udział auta historycznego w zlocie czy wystawie, na którą trzeba dojechać. Przed wprowadzeniem nowych przepisów ubezpieczeniowych polisy OC na miesiąc mogły korzystać jedynie podmioty gospodarcze. Zgodnie z nową ustawą ten wariant jest też dostępny dla osób prywatnych.

Polisę OC na miesiąc możesz wykupić, jeśli:

dysponujesz pojazdem, który jest zarejestrowany czasowo, np. w celu dojazdu do stacji serwisowej, wywozu auta za granicę czy przejazdu z miejsca zakupu do Polski,

masz pojazd zarejestrowany w kraju, który nie należy do Unii Europejskiej i na terenie Polski korzystasz z niego tymczasowo,

kupiłeś używany samochód w jednym z krajów UE , dokonujesz rejestracji w kraju i wykupujesz pierwszą polisę OC,

jesteś właścicielem komisu i chcesz sprzedawać auta, które mają aktualne ubezpieczenie OC, a jednocześnie nie chcesz ponosić dużych wydatków, jakie wiążą się z wykupieniem ubezpieczenia na cały rok,

jesteś posiadaczem pojazdu zakwalifikowanego jako historyczny, wpisanego do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów,

ubezpieczasz pojazd wolnobieżny (traktor, maszynę leśną, budowlaną lub rolniczą), który rozwija prędkość do 25 km/h,

ubezpieczasz pojazd służący do jazd testowych.

Nawet, jeśli masz prawo wykupić OC na miesiąc, powinieneś wiedzieć, że takiego zakupu możesz dokonać tylko raz. Jest też możliwe przedłużenie okresu ochrony na kolejne 14 dni. Po tym okresie jesteś zobowiązany do wykupienia pełnego OC na rok, także z opcją płatności w ratach.

Ile zapłacisz za miesięczne OC i gdzie możesz je kupić?

Polisa OC na miesiąc rządzi się tymi samymi prawami co ubezpieczenie roczne. Oznacza to, że dla towarzystwa ubezpieczeniowego liczą się te same kryteria, a przed podpisaniem umowy przedstawiciel dokonuje oceny i wylicza proponowaną składkę. Jest ona różna zależnie od firmy, która sprzedaje produkt. Ponieważ wysokości składek są bardzo zróżnicowane, warto porównać oferty i wybrać tę najlepszą.

Pomimo to, znajdziesz też oferty, w których wysokość składki jest stała. Do takich zaliczają się np. polisy proponowane przez Link4, w którym miesięczne ubezpieczenie samochodu osobowego kosztuje 75 zł, a dostawczego – 100 zł. Są to stawki atrakcyjne szczególnie dla młodych kierowców, którzy płacą znacznie wyższe składki OC. Przy kwocie 75 zł roczne OC wyniosłoby 900 zł. Z pewnością jest to kwota bardzo atrakcyjna. Niestety, nawet jeśli skorzystasz z porównywarki OC i znajdziesz w niej atrakcyjniejszą ofertę, podpisanie takiej umowy zawsze wymaga osobistego kontaktu z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego.