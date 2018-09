W przypadku większości nowoczesnych aut przezroczysta powłoka reflektorów jest wykonana z plastiku, a nie jak dawniej ze szkła. Z jednej strony plastikowe lampy nie są tak trwałe jak szklane, z drugiej natomiast mogą przybrać niecodzienne kształty i można je odświeżyć. Reflektory plastikowe wraz z upływem czasu rysują się od piasku unoszonego z dróg i żółkną pod wpływem promieni UV. Spolerowanie lamp jest sposobem na przedłużenie ich życia i zaoszczędzenie kilkuset złotych, które wydalibyśmy na nowe odpowiedniki.

Warto zaopatrzyć się w polerkę obrotową do lakieru, która usprawni pracę. Oczywiście można też polerować ręcznie, jednak proces ten może być dość długi i męczący. Pozostałe elementy niezbędne do przeprowadzenia polerki to dwa większe arkusze wodnego papieru ściernego o gradacji 800, 1200, 2000 i ewentualnie 3000, woda, taśma malarska do zabezpieczenia zderzaka, maski i błotnika, pasta polerska, preparat do lamp lub lakier bezbarwny, a także miękkie szmatki.

Jak wypolerować lampy?

Jeśli reflektory są łatwo demontowalne, to warto je zdjąć i odświeżyć je w garażu lub w domu - dzięki temu nie uszkodzimy lakieru nadwozia. Jeśli chcemy spolerować lampy zamontowane w aucie, to warto zabezpieczyć ich okolice, tj. maskę, błotniki i zderzak, taśmą malarską.

1. Zaczynamy od umycia i odtłuszczenia powierzchni lamp czystym alkoholem izopropylowym albo zmywaczem silikonowym.

2. Kolejny krok to szlifowanie plastiku papierem ściernym P800 aż do całkowitego pozbycia się lakieru z lampy, a następnie przechodzimy przez papiery P1200 i P2000, aż do P3000. Jeśli nie mamy maszyny polerskiej i przeprowadzamy proces ręcznie, to lepiej owinąć papier na twardą gąbkę niż kawałek drewna. Gąbka lepiej się sprawdzi, ponieważ reflektory mają różne kształty i dzięki temu powinniśmy uniknąć zbytniego zeszlifowania plastiku w jednym punkcie.

3. Następny punkt to polerowanie za pomocą pasty polerskiej do lakierów. W tym etapie mamy doprowadzić reflektor do jak najlepszego stanu, wygładzając powierzchnię lampy aż do pełnej przezroczystości. Im bardziej się do tego przyłożymy, tym reflektory będą skuteczniej świecić.

4. Na koniec zostaje ponowne umycie i odtłuszczenie reflektorów oraz zaaplikowanie preparatu do lamp i ręczne wygładzenie powierzchni szmatką.