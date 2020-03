Zamykanie bloku silnika. Co to takiego?

Producenci tacy jak Volvo, Ford czy Subaru stosują w swoich autach bloki o tzw. konstrukcji półotwartej. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że ścianki cylindrów są odsunięte od czoła bloku na jakieś 15, 16 mm. Przestrzeń tą podczas pracy silnika wypełnia płyn chłodzący. Półotwarta forma ma zatem za zadanie poprawić chłodzenie jednostki napędowej, a jednocześnie... obniżyć koszty produkcji motoru. Niestety w tym samym czasie inżynierowie wygenerowali dość poważną wadę. Bo taka konstrukcja jest dużo bardziej podatna na przeciążenia i powstawanie ewentualnych uszkodzeń.

Zamykanie bloku silnika - czemu tuleje pękają?

Siły występujące podczas pracy silnika (np. doładowanego o dużej mocy) sprawiają, że ścianki cylindra w pierwszej kolejności mogą pękać. Następnie zaczynają się przestawiać. Skutek? Dochodzi do mieszania gazów wydechowych z płynem chłodzącym, a silnik zaczyna się przegrzewać. W tej perspektywie szczególnego znaczenia nabiera naprawa polegająca za zamknięciu bloku silnika. W jakich przypadkach się ją wykonuje? Przede wszystkim wtedy, gdy do uszkodzenia ścianek cylindra już doszło. Drugim przypadkiem są scenariusze, w których kierowca chce wzmocnić jednostkę napędową tuningowo i chce, aby motor bez problemów wytrzymał tą modyfikację.

Na czym polega zamykanie bloku silnika? W Polsce jest kilka wyspecjalizowanych warsztatów wykonujących usługę - wysyła się do nich goły blok lub dostarcza auto na kompleksową naprawę. Mechanicy następnie przygotowują indywidualnie dopasowaną wkładkę - płaski metalowy element z wycięciami technicznymi. Ta pełni dwie role. Po pierwsze wypełnia wolną przestrzeń między ścianką cylindra a czołem bloku. Tym samym stanowi podparcie dla cylindra i zdecydowanie poprawia jego odporność na działanie wysokiego ciśnienia czy temperatury. Po drugie wkładka zapewnia przepływy płynu chłodzącego do głowicy na poziomie fabrycznym.

Zamykanie bloku silnika - jakie są dostępne możliwości?

Zamykanie bloku silnika może być zrealizowane nie tylko na podstawie indywidualnie dopasowanej wkładki. Są też trzy inne metody. Mechanicy zalecają czasami wstawianie wałków podtrzymujących. Wada ich zastosowania jest dość prosta - choć podtrzymują cylinder, doprowadzają do jego punktowego osłabienia. Niewiele lepiej wypada kwestia spawania - w jego wyniku materiał jest punktowo osłabiany i odkształcany. Co z wkładkami wbijanymi na surowy blok? Nie są dopasowane do konkretnej jednostki napędowej. W efekcie nigdy idealnie nie dolegają do cylindra, a przez to mogą opaść w dół w czasie pracy silnika (w głąb płaszcza wodnego) i nie podpierać cylindrów w miejscu właściwym.