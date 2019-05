Klimatyzacja w samochodzie a zdrowie - czy schładzacz jest bezpieczny?

Obecnie coraz rzadziej zdarza się, że samochody nie posiadają klimatyzacji. Ta już jakiś czas temu stała się rynkowym standardem zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Pokładowy schładzacz daje potężną wygodę. Jesienią czy zimą w ciągu zaledwie kilku sekund jest w stanie odparować szyby w pojeździe, podczas gdy wiosną i latem skutecznie obniża temperaturę w kabinie pasażerskiej podczas jazdy. Czy za tą wygodę kierowcom przychodzi płacić? W sieci bez trudności można znaleźć opinie, w głos których klima odpowiada za liczne choroby, a nawet może być groźna dla zdrowia.

Podstawowe pytanie brzmi: skąd biorą się takie opinie? Powodów ku temu może być kilka. Pierwszym jest sposób użytkowania schładzacza. Klimatyzacja w samochodzie ma wpływ na zdrowie przede wszystkim wtedy, gdy kierowca źle ją użytkuje. A przykładów takich zachowań nie brakuje. Bardzo często jest tak, że prowadzący w czasie letnich upałów wsiada do auta i z miejsca ustawia klimę na najniższą z możliwych temperatur oraz włącza maksymalną siłę nawiewu. To w połączeniu z upałem panującym wewnątrz sprawia, że organizm jest nagle wychłodzony i może się stać powodem np. przeziębienia.

Klimatyzacja w samochodzie a zdrowie - używaj jej właściwie!

Aby uniknąć letniego kataru spowodowanego klimatyzacją należy trzymać się kilku zasad. Przed rozpoczęciem jazdy można przewentylować wnętrze - w tym celu wystarczy otworzyć drzwi pojazdu. Następnie warto pamiętać o tym, aby siłę pracy schładzacza zmieniać stopniowo. W ten sposób stopniowo też zmieniać się będzie temperatura w kabinie pasażerskiej. Ostatnia z zasad dotyczy klimatyzacji automatycznej. Kierowca powinien pamiętać o tym, aby nie tworzyć zbyt dużej różnicy temperatur między wnętrzem a dworem. Ta optymalnie powinna wynosić jakieś 5 stopni Celsjusza.

Hasło klimatyzacja w samochodzie a zdrowie pojawia się jednak w jeszcze jednym aspekcie. Układ klimatyzacji generuje duże ilości wilgoci. A wilgoć jest środowiskiem szczególnie korzystnym do rozwoju grzybów i bakterii. Te za pomocą nawiewów dostają się do kabiny pasażerskiej i bez wątpienia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pasażerów - powodują przeziębienia i reakcje alergiczne. Uświadomienie sobie działania tego mechanizmu jest kluczowe. To ono stanowi bowiem podstawę do dbania o regularny serwis pokładowej klimatyzacji.