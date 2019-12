Tylna wycieraczka nie działa? Problem musisz szybko usunąć.

Wycieraczki - identycznie jak każdy inny mechanizm zamontowany w aucie - stanowią część eksploatacyjną. To oznacza, że z biegiem lat stopień ich zużycia jest coraz wyższy, a widmo potencjalnej usterki coraz bliższe. Usterka tylnej wycieraczki tak właściwie nie jest mocno problematyczna. Często nawet i bez przecierania tylnej szyby kierowca ma wystarczającą widoczność. To jednak jeszcze nie oznacza, że usterkę można bagatelizować. W końcu jej wystąpienie może oznaczać zatrzymanie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej.

Tylna wycieraczka nie działa. Stracisz dowód i… pieniądze!

Czemu gdy tylna tylne wycieraczka nie działa można stracić dowód, skoro nie brakuje pojazdów, w których nie jest montowana w ogóle? Powód jest dość prosty. Prawo mówi wyraźnie - wszystkie urządzenia homologowane w pojeździe muszą być sprawne. Jeżeli zatem wycieraczka była elementem wyposażenia standardowego, musi być zdolna do pracy! A gdy to nie jest wystarczający czynnik motywujący do tego, aby po ujawnieniu usterki kierowca postanowił ją jak najszybciej usunąć, warto dodać że odebranie dowodu rejestracyjnego to pierwsza z atrakcji. Drugą jest mandat opiewający na kwotę od 20 do 500 złotych.

O awarii tylnej wycieraczki zadecydować może co najmniej kilka powodów. Listę otwierają niesprawności na tle elektrycznym - mowa np. o odciętym bezpieczniku, uszkodzonym włączniku, przekaźniku lub instalacji elektrycznej. Poza tym winny może być sam mechanizm wycieraczek - z czasem dochodzi do jego zatarcia. Co z naprawą? Usterki na tle elektrycznym wymagają żmudnej pracy od mechanika. Musi namierzyć usterkę, a następnie usunąć jej źródło - np. przerwany przewód.

Tylna wycieraczka nie działa? To może być awaria silnika!

Nieco łatwiej, ale też zdecydowanie drożej jest w sytuacji, w której winny niesprawności okazuje się silnik tylnej wycieraczki. W takim przypadku mechanik musi go wymienić. Dostęp do urządzenia zazwyczaj jest bardzo prosty - tym samym wymiana nie powinna trwać dłużej niż pół godziny. Co więcej, prosta praca sprawia że cena robocizny też nie jest wysoka. Wymiana silnika wycieraczki tylnej kosztuje przeciętnie 50 - 80 złotych. Nieco gorzej ma się sprawa w przypadku wartości części. Nawet w starszych modelach nowy mechanizm zostanie wyceniony na 200 - 300 złotych. W nowszych kwota może być dwu-, trzykrotnie wyższa.

Cenę naprawy tylnej wycieraczki można starać się obniżyć. Kierowcy czasami decydują się np. na zakup używanego silnika z autokasacji, ewentualnie na internetowych aukcjach. Jego cena może być naprawdę atrakcyjna - za mechanizm wycieraczek Golf 4, Vectra C, Astra G, Passat B5 często należy zapłacić zaledwie 50 - 80 złotych. Z drugiej strony używana część jest jak kot w worku. Prowadzący nigdy nie ma pewności w jak dużym stopniu zużyty jest mechanizm. Tym samym nie będzie w stanie przewidzieć czy już po kilku tygodniach auto nie będzie wymagało kolejnej wymiany, a właściciel nie zostanie narażony na kolejny wydatek.