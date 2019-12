Pęknięta szyba w aucie. Co dalej?

Szyby w samochodzie to widoczność. A widoczność pozwala kierowcy nie tylko decydować o kierunku jazdy, ale też wcześnie identyfikować zagrożenia i reagować na nie. Pęknięta szyba w takiej perspektywie oznacza mniej więcej tyle, że pojazd przestaje spełniać warunki techniczne określone w przepisach. A to prowadzi tylko do jednego wniosku. Auto należy wycofać z ruchu do czasu usunięcia niesprawności. Kierowca, który postanowi kontynuować podróż z pękniętą szybą, naraża się na konsekwencje.

Pęknięta szyba może oznaczać nawet… mandat!

Po pierwsze przykra niespodzianka czeka na kierującego, który zostanie zatrzymany przez patrol policji. Gdy funkcjonariusze wykryją niesprawność, będą musieli odebrać dowód rejestracyjny. Na tym jednak ich postępowanie nie musi się zakończyć. Według prawa mogą bowiem również wlepić kierowcy mandat karny. Ten będzie opiewał na kwotę oscylującą między 20 a 500 złotych. Po drugie problem pojawi się w sytuacji, w której samochód z pękniętą szybą pojawi się na okresowym przeglądzie. Diagnosta nie będzie mógł przedłużyć ważności badania technicznego.

Pęknięcia na szybie najczęściej pojawiają się wtedy, gdy spod kół samochodu poprzedzającego wyleci kamień i z dużą prędkością uderzy w auto. Realny scenariusz dotyczy też miejsc parkingowych. Czasami bowiem zdarza się, że na przednią szybę pojazdu z dużej wysokości (np. z drzewa) spadnie jakiś przedmiot. Kierowca, który wykryje uszkodzenie, powinien jak najszybciej zająć się jego usunięciem. W tym celu należy umówić wizytę w warsztacie. Ile kosztuje nowa szyba? Ceny są naprawdę zróżnicowane. W niezależnych warsztatach należy zapłacić od 250 - 300 do nawet dwóch tysięcy złotych.

Za wymianę pękniętej szyby trzeba zapłacić minimum 100 złotych!

Kwota choć już wysoka, nie zawiera jeszcze ceny usługi. Za montaż szyby w aucie osobowym należy zapłacić dodatkowo od 100 do 150 złotych. Ostateczna cena szyby zależy nie tylko od jej wielkości. Bardzo duże znaczenie ma też technologia zastosowana przez producenta. Szyby coraz częściej są więcej niż szybami. Współpracują bowiem z różnej maści czujnikami czy kamerami, a dodatkowo często są wyposażane np. w technologię podgrzewania. A to siłą woli musi windować cenę. Czy wartość naprawy da się obniżyć? Kierowca może zdecydować się na zakup szyby używanej. W tym przypadku warto jednak dokładnie określić jej stan - tak żeby nie kupić szyby z wadą.