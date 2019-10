Pęknięta szyba. Naprawa jest w ogóle możliwa?

Pęknięcie szyby czołowej w samochodzie wcale nie jest mało realnym scenariuszem. Dochodzi do niego najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy podczas jazdy poza miastem kamień wyrzucony spod kół innego pojazdu uderzy w przód auta. Skutkiem jest powstanie wyżłobienia, od którego bardzo często rozchodzi się pęknięcie szyby przypominające swoim wyglądem pajęczynę. Drugim z możliwych scenariuszy jest przypadek, w którym kierowca zaparkuje samochód np. pod drzewem, a na auto spadnie jakiś przedmiot zrzucony chociażby przez podmuch wiatru czy ptaka.

Pęknięcie szyby czołowej sprawia, że dalsza eksploatacja samochodu nie jest możliwa. Uszkodzenie w pierwszej kolejności ogranicza pole wiedzenia, a w drugiej może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej w czasie jazdy - np. oślepiającego refleksu świetlnego. Właściciel pojazdu powinien jak najszybciej umówić wymianę, a na czas oczekiwania na wizytę w warsztacie lepiej odstawić auto na parking. Czy jednak wymiana jest jedyną możliwością? Nie do końca. Są bowiem przypadki, w których uszkodzona szyba czołowa wcale nie musi być zastępowana nową. Czasami da się ją profesjonalnie naprawić.

Pęknięta szyba - naprawa jest możliwa gdy:

uszkodzenie nie ma powierzchni większej niż 5-złotowa moneta

uszkodzenie nie znajduje się bliżej niż 10 cm od krawędzi szyby

ubytek nie jest większy niż 4 mm

uszkodzenie znajduje się w polu widzenia kierowcy

uszkodzenie nie posiada pęknięć wzdłużnych

Warto pamiętać o tym, że dla naprawy pękniętej szyby potężne znaczenie ma czas. Co to oznacza? Chodzi o to, aby samochód pojawił się w warsztacie jak najszybciej od powstania ubytku. To niezwykle ważne z dwóch powodów. Przede wszystkim w wyżłobieniu zbierają się zanieczyszczenia. Ich precyzyjne usunięcie z każdym dniem staje się trudniejsze. Poza tym nadwozie samochodu, a co za tym idzie również szyba, cały czas pracują podczas jazdy. W efekcie w wyniku powstających naprężeń uszkodzenie szybko może się powiększyć do takich rozmiarów, które wyeliminują możliwość naprawy.

Pęknięta szyba. Naprawa kosztuje…

Pierwszym etapem naprawy pękniętej szyby jest dokładne oczyszczenie powierzchni. Usuwane są nie tylko zabrudzenia, ale i np. drobinki szkła. Następnie ubytek jest wypełniany żywicą, której utwardzenie odbywa się pod wpływem działania promieni UV. Ostatnim elementem naprawy jest polerowanie powierzchni - tak żeby punkt naprawy odzyskał pełną przejrzystość i nie odróżniał się. Tak zaprojektowany proces trwa nie dłużej niż godzinę i pozwala przywrócić szybie samochodowej 95 proc. pierwotnej wytrzymałości. Cena naprawy waha się w przedziale od 60 do 150 złotych.