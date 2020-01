Pasek klinowy: co musisz o nim wiedzieć?

Jest co najmniej kilka układów, bez których nie ma mowy o prawidłowej pracy samochodu i silnika. Przykład? To dotyczy chociażby systemu chłodzenia jednostki napędowej, układu ładowania akumulatora, wspomagania układu kierowniczego czy klimatyzacji wentylującej kabinę pasażerską. Każde z tych rozwiązań ma jeden punkt wspólny. Otóż gwarantem ich pracy staje się pasek klinowy. Co to takiego? To gumowy element, który na jednej ze stron jest gładki, a na drugiej posiada kliny ułożone w kształt litery V. Jego zadanie jest proste. Przekazuje ruch kołowy z silnika wprost na rolki napędzające poszczególne układy.

Pasek klinowy ma bardzo wiele nazw. Można go określać jako:

pasek wielorowkowy,

pasek wieloklinowy,

pasek wielożebrowy,

pasek zewnętrzny,

pasek osprzętu.

Układ paska klinowego składa się z co najmniej kilku kluczowych elementów. Tak, to gumowy element przenosi w nim ruch obrotowy. Do tego konieczne są jednak również rolki prowadzące - które wyznaczają kierunek przebiegu paska, sprzęgiełka jednokierunkowe w alternatorach, napinacze, dbające o właściwe naciągnięcie paska czy tłumiki drgań skrętnych - amortyzujące ruchy i drgania silnika. Pasek klinowy może napędzać poszczególne elementy osprzętu silnika za pomoc strony gładkiej, jak i wielorowkowej. Z uwagi na rolę którą pełni, w przypadku motorów montowanych poprzecznie, na ogół jest lokowany po prawej lub lewej stronie komory silnika.

Pasek klinowy wymieniaj… okresowo!

Pasek klinowy jest poddawany wysokim obciążeniom. A to oznacza, że czas jego życia nie jest długi. Producenci zalecają wymianę elementu co 30 tysięcy kilometrów, ewentualnie 4 lata. Montaż nowego paska wielorowkowego można połączyć np. z procedurą wymiany oleju w silniku. Jakie są objawy zużycia paska osprzętu? Podstawę stanowią dziwne dźwięki występujące podczas pracy jednostki napędowej. Pisk oznacza, że pasek rozciągnął się lub ma zbyt słabe napięcie, a szum może zwiastować zużycie jednego z łożysk występujących w układzie. Jak określić stan paska? Czasami wystarczy go obejrzeć - poszukiwać uszkodzeń czy wystrzępionych krawędzi. Kierowca na wyłączonym silniku może np. sprawdzić ręką czy rowki znajdujące się po wewnętrznej stronie paska nie są popękane.

Koszt wymiany samego paska nie jest wysoki. Ceny nowych części zaczynają się już od kilku złotych. Dużo większy problem zaczyna się w sytuacji, w której wymiany wymaga nie tylko pasek, ale i elementy jego osprzętu. W takim przypadku w sklepie motoryzacyjnym można zostawić od 130 do nawet 400 - 500 złotych. A do kwoty tej trzeba doliczyć jeszcze cenę robocizny - przeciętnie 150 - 300 złotych. Warto zaznaczyć, że wycena pracy mechanika będzie w dużej mierze zależeć od konstrukcji silnika. W niektórych motorach pasek klinowy może być na tyle skutecznie schowany, że dostanie się do niego wcale nie będzie prostym zadaniem.

Pasek klinowy - a co w razie zerwania?

Zerwanie paska klinowego oznacza tak naprawdę koniec jazdy. W aucie przestanie działać wspomaganie układu kierowniczego, ustanie krążenie płynu w układzie chłodzenia, a do tego akumulator przestanie być ładowany. Kontynuowanie jazdy po zerwaniu paska osprzętu będzie zatem możliwe do momentu, w którym w silniku nie skończy się prąd, ewentualnie nie dojdzie np. do przegrzania jednostki. Pasek klinowy po zerwaniu można wymienić na nowy. Mechanik podczas wykonywania procedury powinien jednak upewnić się, że zerwanie nie było wynikiem chociażby zatarcia któregoś z łożysk rolek lub napinacza. W takim przypadku bez wymiany uszkodzonych części nie ma co montować nowego paska.