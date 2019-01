Co zrobić gdy płyn do spryskiwaczy zamarznie?

Kierowcy, którzy jednak zapomną o tej czynności, a ich samochód przez dłuższy czas zaparkowany jest „pod chmurką” skazani są na możliwość zamarznięcia płynu do spryskiwaczy. Co może wiązać się np. z uszkodzeniem pompki do spryskiwaczy, która pod wpływem pracy na sucho może się zatrzeć lub ograniczeniem widoczności co wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

Zobacz również: Płyn do spryskiwaczy a zawartość metanolu

Sposoby na zamarznięty płyn

Jeżeli zaistnieje już taka okoliczność i płyn do spryskiwaczy nie wydobywa się z dysz to można uporać się z tym na wiele sposobów. Jednym z nich a zarazem najprostszym i najskuteczniejszym to po prostu uruchomienie silnika i go rozgrzanie do temperatury roboczej. Pod wpływem wysokiej temperatury silnika płyn do spryskiwaczy znajdujący się w komorze silnika powinien z czasem odmarznąć. Kolejnym równie skutecznym sposobem jest odstawienie samochodu do ogrzewanego garażu, w którym panują dodatnie temperatury. Jeżeli taka opcja jest nieosiągalna to można wybrać się na zakupy i skorzystać z parkingów podziemnych zlokalizowanych w centrach handlowych, na których temperatura z reguły jest dodatnia. Po powrocie z niezbyt długiego maratonu po sklepach płyn powinien być w stanie płynnym, gdzie pozostało go tylko „wypsikać” i nalać nowy przystosowany do ujemnych temperatur.

reklama reklama

Bardziej inwazyjną i raczej nie rekomendowaną metodą jest nalanie wrzącej wody lub innych substancji do zbiorniczka z płynem tak aby płyn natychmiastowo odmarzł. Jest to sposób niebezpieczny, ponieważ przypadkowo rozlana woda lub substancja może uszkodzić elementy, które będą miały z nimi bezpośredni kontakt. Jeszcze innym sposobem jest odkręcenie zbiorniczka z zamarzniętym płynem i usytuowanie go w miejscu w którym jest ciepło tak aby odmarzł samoistnie pod wpływem ciepła, a następnie opróżnienie go.

Lepiej nie oszczędzać

Warto jest trochę dopłacić i zastosować płyn renomowanych firm dobrej jakości. Zakup najtańszego płynu może skutkować nieprzyjemnym zapachem powodując dyskomfort i słabe samopoczucie podczas jego używania, a także negatywnie oddziaływać na zdrowie. Ponadto płyn z najniższej półki cenowej może nie spełniać podstawowych parametrów związanych z odpornością na zamarzanie, a także może skutkować przyspieszonym zużyciem gum wycieraczek.