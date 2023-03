Opakowania transportowe RFID. Jak nimi gospodarować?

Opakowania transportowe RFID wykorzystuje się do transportu wewnętrznego i zewnętrznego w branży produkcyjnej oraz logistycznej. Co z nimi robić?

Opakowania transportowe RFID to nowy trend

Pojemniki wielokrotnego użytku służą do transportowania produktów wewnątrz zakładu lub między oddziałami firmy, jak również trafiają one do podwykonawców czy odbiorców końcowych. Oznaczenie ich etykietami RFID umożliwia sprawne monitorowanie oraz szybką identyfikację opakowań transportowych. Technologia RFID ułatwia wymianę informacji między uczestnikami kolejnych etapów łańcucha dostaw i pozwala lepiej nadzorować ruch pojemników do transportu, a także usprawnia proces inwentaryzacji.

RFID sposobem na szybką identyfikację opakowań transportowych

Zakłady przemysłowe inwestują niemałe kwoty w opakowania transportowe. Często jednak zdarza się, że nośniki te zamiast być w ciągłym obiegu, zalegają na terenie zakładu, u podwykonawców, czy w innych miejscach. Nieodpowiedzialne gospodarowanie pojemnikami wielokrotnego użytku i zaniedbanie ich monitorowania może powodować konieczność uzupełnienia braków, co wiąże się z kolejnymi kosztami. W mniej przyjaznym scenariuszu brak świadomości niedoborów opakowań transportowych może powodować problemy z płynnością łańcucha dostaw oraz terminową realizacją procesów.

Aby tego uniknąć, wykorzystuje się etykiety RFID na pojemniki do transportu, dzięki którym opakowania mogą zostać błyskawicznie zlokalizowane – mówi Dariusz J. Kawecki, menedżer produktu odpowiedzialny za rozwiązania dotyczące automatycznej identyfikacji w firmie Etisoft.

Co jeszcze dają Opakowania transportowe RFID?

Zarządzanie opakowaniami transportowymi przez RFID – korzyści

Gospodarowanie opakowaniami transportowymi przy użyciu technologii RFID pozwala zautomatyzować i usprawnić realizację procesów związanych z zarządzaniem pojemnikami wielokrotnego użytku. Etykiety RFID mogą być odczytywane z dużej odległości bez konieczności bezpośredniej widoczności etykiety przy odczycie, a czytniki są w stanie odczytać wiele znaczników w jednym czasie.

Etykiety RFID ułatwiają inwentaryzację i przyspieszają wydania oraz przyjęcia opakowań. Zamiast odczytywać kolejne kody ze skrzynek na palecie, wystarczy przejechać paletą przez bramkę RFID. Wszystkie znaczniki zostaną wówczas przeczytane automatycznie. Proces nadzorowania pojemników wielokrotnego użytku staje się więc sprawniejszy.

Oprócz lepszej kontroli i automatyzacji dodatkowymi korzyściami płynącymi z technologii RFID jest możliwość nadpisywania tagów, dzięki czemu etykiety mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Etykiety RFID na opakowaniach są wielokrotnego użytku

Dużą przewagą etykiet RFID jest możliwość zapisywania i modyfikowania w znaczniku RFID dodatkowych danych, przez co samo opakowanie może stać się nośnikiem informacji (np. identyfikator produktu, nr zlecenia czy też status pełny/pusty). Automatyczna rejestracja wszystkich ruchów pojemników pozwala na raportowanie zarówno danych o bieżącej lokalizacji pojemników, ich wysokiej lub niskiej rotacji, jak również w niektórych przypadkach o potrzebie ich serwisowania. Opcjonalnie istnieje także możliwość wykorzystania znaczników z czujnikami temperatury czy wilgotności – wymienia ekspert z Etisoft.

Gospodarowanie opakowaniami transportowymi RFID

Gospodarowanie pojemnikami wielokrotnego użytku przy użyciu technologii RFID przekłada się na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Opcja nadpisywania zawartości pamięci tagów RFID pozwala wyeliminować konieczność pozbywania się starych etykiet 1D lub 2D po każdym zrealizowanym cyklu, dzięki czemu zakład generuje także mniej odpadów, stając się tym samym bardziej przyjaznym środowisku. Wybór nowoczesnej technologii stanowi również krok w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększania ogólnych wskaźników efektywności zakładu, co przyczynia się do zwiększania konkurencyjności firmy na rynku