Zakup ciężarówki: jakie trendy obowiązują w 2021 roku?

Pandemiczna stagnacja na rynku transportu kołowego całe szczęście nie trwała zbyt długo. Newralgiczne miesiące to marzec i kwiecień roku 2020. Jako że później ciężarówki ruszyły na drogi pełną parą, właściciele firm transportowych zaczynają zastanawiać się nad kolejnymi zakupami flotowymi. Czemu? Bo nowocześniejsza baza pojazdów to lepsza jakość usług oraz rozwój firmy. Nie bez znaczenia pozostają też normy emisji i ekologiczne ograniczenia w ruchu. To sprawia, że transport coraz łaskawszym okiem patrzy w stronę eko-źródeł zasilania. Przykład? Dobry stanowią ciężarówki LNG.

Zakup ciężarówki: bo jednocześnie kupuje kilka firm

Kupowanie coraz większej liczby aut to znak nowych czasów. Warto zauważyć, że niekoniecznie będą one dokonywane przez jednego przedsiębiorcę transportowego. Uważam, że trendem staną się zakupy grupowe finalizowane przez mniejszych przewoźników. To pozwoli im wynegocjować dużo lepsze warunki umowy czy finansowania. - powiedział Tomasz Czyż, ekspert GBOX, Grupa INELO.





Źródło napędu i zbiorowe zakupy nie wyczerpują trendów. Bo świadomy przedsiębiorca powinien pomyśleć też o narzędziach zbierających informacje o pojazdach. Skutek? W ten sposób przewoźnik ma możliwość optymalizowania tras, maksymalizowania ilości zleceń, a także kontrolowania kosztów eksploatacji czy czasu pracy kierowców. Jednym z tego typu rozwiązań jest telematyka i integracja z systemem TMS.

Główne kryterium? Zakup ciężarówki to nie tylko cena!

Nie od dziś wiadomo, że nad Wisłą panuje dyktat... ceny! Tylko czy cena jest głównym kryterium wyboru w segmencie pojazdów ciężarowych? No właśnie nie do końca. Bo liczy się też zaawansowanie konstrukcji, ale przede wszystkim TCO - całkowity koszt posiadania. Dlatego przed zakupem ciężarówki należy przeanalizować utratę wartości, finansowanie, spalanie, cenę serwisów czy trwałość. Te wszystkie czynniki sprawiają, że często nowszy model, pomimo wyższej ceny zakupu, po kilku latach leasingu pozwoli na korzystniejsze rozliczenie całej inwestycji.

Decyzja dotycząca miejsca zakupu wiąże się w głównej mierze z tym, czy przedsiębiorca jest zainteresowany zakupem ciężarówki nowej czy używanej. Te z drugiej ręki nabywa się głównie na Zachodzie - tamtejsze firmy pozbywają się aut segmentu premium, które spełniają normę emisji spalin Euro lub Euro 6. Co ważne, często są to auta po kontraktach serwisowych, czyli regularnie serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu. Nowe ciężarówki w zdecydowanej większości są nabywane na terytorium kraju.

Zakup ciężarówki: pamiętaj o bezpieczeństwie kierowcy!

Ostatnim z czynników, o których nie można zapominać podczas zakupu ciężarówki w 2021 roku jest... bezpieczeństwo kierowcy. W odpowiednio zaawansowanych pojazdach prowadzący mają do dyspozycji coraz więcej systemów bezpieczeństwa: inteligentne radary, automatyczne hamowanie przed przeszkodami, zaawansowane tempomaty, asystentów pasa ruchu, czy światła w technologii LED.

Musimy pamiętać, że nowe technologie mają służyć w dużej mierze kierowcy. Dzięki nim poprawia się komfort jego pracy i bezpieczeństwo wielogodzinnych i męczących przejazdów, podczas których łatwo o chwilę nieuwagi - podsumowuje Tomasz Czyż.

Źródło: Materiały prasowe Grupa INELO