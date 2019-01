Zmiana umowy leasingowej wywoła niekorzystne skutki podatkowe dla korzystającego.

Dotychczas, przedsiębiorcom korzystającym z opcji leasingowania pojazdu, przysługiwało prawo do zaliczenia w całości ponoszonych wydatków z tytułu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. Po zmianie przepisów, opisane uprawnienie podlegać będzie limitowaniu. Firmy oferujące usługi leasingowe – wykorzystując zmiany w podatkach – podejmują działania marketingowe, mające na celu nakłonienie jak największej ilości klientów do podpisania umowy przed wejściem w życie nowych przepisów. Jak argumentują – opcja ta ma być korzystniejsza dla samych klientów. Pytanie zatem – czy w tym wypadku pośpiech zagwarantuje leasingobiorcom korzystniejsze zasady opodatkowania?

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje (art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o PDOP) ograniczają możliwość uznania za koszt podatkowy opłat wynikających z zawartych umów leasingowych. To, czy rata leasingowa będzie stanowić w całości koszt podatkowy, uzależnione będzie od wartości pojazdu będącego przedmiotem konkretnej umowy leasingowej. Jeżeli wartość przedmiotu leasingu nie przekroczy kwoty 150 000 zł – miesięczna rata leasingowa będzie mogła w całości stanowić koszt podatkowy. Z kolei, w momencie gdy przedsiębiorca zdecyduje się na pojazd o większej wartości – będzie zobowiązany do limitowania wysokości kosztów uzyskania przychodów. W tym celu konieczne będzie ustalenie proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy.

Wydaje się zatem oczywiste, że z perspektywy prawa podatkowego nowe regulacje są znacznie mniej korzystne dla przedsiębiorców. Dotyczy to głównie tych podmiotów, które zdecydują się na zakup samochodów osobowych o wartości znacznie przekraczającej wspomniany wyżej próg. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Co zatem w sytuacji, gdy do zawarcia umowy leasingowej dojdzie w dniu 31 grudnia 2018 r., natomiast pojazd zostanie przekazany podatnikowi po wejściu w życiu nowych regulacji? Odpowiedź na to pytanie została zawarta w przepisach przejściowych do ustawy zmieniającej. Jak wynika z ich treści, do umów leasingu dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym (tj. brak obowiązku limitowania). Tym samym, bez znaczenia pozostaje moment przekazania pojazdu (rozpoczęcia korzystania z niego) podatnikowi – o zastosowaniu konkretnych przepisów (starych lub nowych) zadecyduje data zawarcia umowy.