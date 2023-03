Elektryczne ciężarówki w Polsce? Powoli stają się elementem drogowego krajobrazu. A zakupy DHL nie ograniczają się do pięciu Volvo FM Electric.

Elektryczne ciężarówki w Polsce. Ma je DHL!

DHL Supply Chain zainwestował w zakup 5 nowoczesnych i w pełni elektrycznych samochodów ciężarowych Volvo FM Electric. To jedne z pierwszych elektrycznych pojazdów w Polsce oraz w polskiej flocie operatora logistycznego. E-ciężarówki będą częścią transportów intermodalnych głównie w zachodniej części Polski, oraz na rynkach w Centralnej – Wschodniej Europy. Volvo FM Electric wyposażono w baterię o pojemności 540 kWh, która umożliwia przejechanie do 300 km.

DHL zainwestowało w Volvo FM Electric i szybkie stacje ładowania

Skala inwestycji projektowych DHL Supply Chain nie zamyka się jedynie na zakupie najnowocześniejszych ciągników elektrycznych, ale obejmuje również zakup naczep dostosowanych do ultraszybkich ładowarek o mocy 350 kW, które naładują baterię e-ciężarówki od 0 do 100 proc. w około 2 godziny. Ładowarki elektryczne zostały rozmieszczone w dwóch kluczowych lokalizacjach DHL Supply Chain Poland, co umożliwi efektywne wykorzystanie nowoczesnej floty.

Ważne Energia zużywana w procesie ładowania pochodzi w pełni ze źródeł odnawialnych, co wpisuje się w realizację strategii "DSC GoGreen 2050" całej grupy DPDHL.

Elektryczne ciężarówki? DHL stawia też na elektryczne samochody dostawcze

Zakup elektrycznych ciężarówek Volvo jest ważny. To jednak nie jedyny krok w stronę e-napędu. Do zeroemisyjnej floty DHL Parcel dołączyły nowe samochody elektryczne marki MAN eTGE. Aktualnie we flocie firmy kurierskiej jeździ już 80 elektrycznych pojazdów marki MAN.

Materiały DHL Supply Chain

Elektryczne modele MAN eTGE, które zasiliły flotę DHL, mogą uzyskać realny zasięg nawet do 150 km (173 km wg NEDC ) w zależności od stylu jazdy czy ukształtowania terenu. Auta te mogą wjeżdżać do stref o ograniczonym dostępie, realizując zadania transportowe w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Nie bez znaczenia jest możliwość poruszania się po buspasach oraz bezpłatne parkowanie.

Szybkie ładowanie – do 80 proc. pojemności w 45 minut – pozwala na efektywne planowanie i optymalizację tras. W MAN eTGE każde hamowanie silnikiem doładowuje baterię, co w połączeniu z pompą ciepła znacząco zwiększa zasięg.

DHL Supply Chain stawia na elektryki. 60 proc. floty do roku 2030

DHL Supply Chain jako jeden z liderów zielonej zmiany do 2030 roku w znacznym stopniu ograniczy emisję CO2. Będzie to możliwe za sprawą m.in.: przechodzenia na zrównoważone paliwa oraz elektryfikacją floty jeżdżącej na ostatniej mili. Do końca dekady 60 proc. pojazdów spalinowych zostanie zastąpiona elektrycznymi. Zgodnie ze strategią "DSC GoGreen 2050" na te i inne inwestycje Grupa planuje wydać ponad 7 mld Euro.