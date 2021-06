Ile zarabia kierowca Ubera? Kwoty startują od najniższej krajowej i osiągają wartość zarobków starszego specjalisty w dużej firmie. Od czego to zależy?

Uber taxi: skąd popularność platformy?

Uber już kilka lat temu zyskał potężną popularność. Powód? Jest obsługiwany za pomocą wygodnej aplikacji, a do tego oferuje przejazdy w naprawdę korzystnych cenach. Popularność Ubera to jednak nie tylko coraz większa ilość przejazdów, ale przede wszystkim i duża ilość kierowców obsługujących klientów. Czemu platforma jest tak popularna? Bo kierowcy naprawdę nieźle zarabiają.

Ile zarabia kierowca Ubera?

Średnie zarobki kierowców Ubera startują od 1800 zł. To nieco poniżej najniższej krajowej. I choć kwota nie wydaje się imponująca, warto zaznaczyć że dotyczy wyłącznie tych użytkowników platformy Uber, którzy pracują mniej niż 20 godzin tygodniowo. Kierowcy jeżdżący od 20 do 40 godzin tygodniowo mogą liczyć na przychód dochodzący do 5 tys. zł. Pełen etat? Praca w wymiarze około 40 godzin tygodniowo oznacza średnie przychody w wynoszące blisko 8250 zł.

Jak pokazują statystyki, większość kierowców korzystających z platformy Ubera to kierowcy jeżdżący okazjonalnie. Co to oznacza? Aż 67 proc. użytkowników nie pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo.

Ile zarabia kierowca Ubera? Przychód minus… koszty!

Kwoty i wymiar czasu pracy może zrobić wrażenie. Warto jednak pamiętać o tym, że mówimy o kwocie przychodu. A to oznacza, że od niej należy odjąć jeszcze serię kosztów. Mowa o zakupie paliwa, naprawach pojazdu, ratach leasingowych, kosztach prowadzenia działalności czy prowizji związanej z korzystaniem w platformy Uber.

Czy kierowcy Ubera można dać napiwek?

Czy klient w Uberze może dać kierowcy napiwek? Oczywiście że tak. I co ważne, nie musi go dawać w gotówce, a identycznie jak za przejazd może zapłacić za niego bezgotówkowo. Platforma została skonstruowana w taki sposób, że napiwki w 100 proc. trafiają na konto kierowcy - nie są odejmowane od nich opłaty pobierane na rzecz obsługi samej aplikacji.