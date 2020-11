Brexit: co oznacza dla transportu?

Brexit: co z transportem?

Brexit choć będzie miał wpływ na formalną część transportu, samego przewozu towarów i dobór nie zatrzyma. Wielka Brytania i kraje Unii Europejskiej są dla siebie zbyt ważnymi rynkami zbytu. Jakie zmiany czekają formalną stronę? A chociażby takie, że kierowcy jadącemu polskim samochodem do UK nie wystarczy dowód osobisty do autoryzacji przejazdu przez granicę - będzie musiał posiadać paszport (czyli często będzie musiał go wyrobić). To według oficjalnych, polskich źródeł stanie się jednak obowiązkiem dopiero po 30 września 2021 roku.

Brexit: transport drogowy z ponownymi kontrolami!

Na styku Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii ponownie pojawi się granica celna. A to oznacza, że standardem mogą zacząć być kontrole. Na szczęście w dzisiejszych czasach ich tempo może zostać przyspieszona. A wszystko m.in. za sprawą numeru EORI oraz systemu elektronicznych zgłoszeń celnych, a w tym bezpłatnych aplikacji do przesyłania komunikatów celnych.





Brexit: przewoznicy powinni pamiętać o...

Przewoźnicy i eksporterzy powinni wcześniej przygotować się do brexitu i 1 stycznia 2021 roku. O jakich formalnościach powinni pamiętać? To wskazujemy na liście poniżej: