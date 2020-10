Pakiet mobilności - nowe przeszkody dla transportu?

Kluczową zmianą wprowadzoną z dniem 20 sierpnia br. przez pakiet mobilności dla kierowców oraz dla podmiotów organizujących ich pracę jest ustalenie dopuszczalnego czasu naruszeń okresów jazdy dziennej i tygodniowej podczas powrotu do domu na odpoczynek tygodniowy.

- Należy tu podkreślić, że obligatoryjny powrót kierowcy we wskazanych w rozporządzeniu unijnym terminach nie jest tylko obowiązkiem nałożonym na kierowcę, ale również na pracodawcę organizującego jego czas pracy. Wprowadzone przepisy nadal dopuszczają jednak naruszenie tych regulacji, ale wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Na przykład zgodnie z art. 12/561 rozporządzenia możliwie jest wydłużenie czasu pracy kierowcy podczas powrotu do bazy, czyli do centrum operacyjnego przewoźnika - zauważa Piotr Kuźmiński, prawnik DAS.





Według zapisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 firma transportowa powinna posiadać tzw. „bazę eksploatacyjną” w państwie swojej siedziby. - Dosłowna interpretacja przepisu prowadzi do wniosku, że podczas kontroli wystarczający powinien być fakt, że kierowca udał się do miejsca pobytu na terenie państwa, w którym ma siedzibę zatrudniająca go firma transportowa, która zapewni swojemu pracownikowi lokum do nieprzerwalnego odpoczynku – kontynuuje Piotr Kuźmiński.

Ekspert podkreśla, że nie jest pewne czy służby kontrolujące przyjmą powyższą interpretację przepisów. Problematyczna może być również sytuacja, gdy kierowca oświadczy, że chciałby wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Dyrekcja generalna Komisji Europejskiej wskazała jedynie, że kierowca nie musi wracać do centrum operacyjnego przewoźnika i może zdecydować się na powrót do swojego miejsca pobytu. - To na przewoźniku będzie ciążył obowiązek udokumentowania sposobu spełnienia obowiązku powrotu przez kierowcę oraz przechowywanie dokumentacji w swojej siedzibie, na wypadek kontroli uprawnionych organów. Jednakże w tym miejscu pojawia się niejasność, ponieważ przepisy nie określają jakie wymogi powinna spełniać ta dokumentacja – zwraca uwagę prawnik DAS.

Pakiet mobilności: czas pracy i tygodniowy okres odpoczynku

Kolejną zmianą jest możliwość wykorzystania przez kierowcę międzynarodowego dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku. Przesłanką do skorzystania z tej możliwości jest to, że kierowca w ciągu dowolnych kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Istotne znaczenie przy skorzystaniu przez kierowcę z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku ma to, że te dwa kolejne kierowca musi rozpocząć poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy i poza państwem swojego miejsca zamieszkania. Zatem polski kierowca dwa skrócone odpoczynki tygodniowe powinien odebrać w innych państwach członkowskich niż Polska.