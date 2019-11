Rewolucja transportowa w XXI wieku, czyli rozmowa z Derekiem Bryanem z Verizon Connect

Kuba Brzeziński: Coraz głośniej mówi się o autonomii jazdy na rynku samochodów osobowych. I coraz jaśniejsze staje się to, że do jej popularyzacji potrzeba jeszcze sporo czasu. Jak wygląda realna perspektywa popularyzacji autopilota na rynku pojazdów ciężarowych?

Derek Bryan: Samochody autonomiczne są definiowane w pięciu poziomach. Piąty poziom - najbardziej zaawansowany - przewiduje całkowicie automatyczny system, w którym pojazd porusza się z taką samą łatwością, jak gdyby za jego kierownicą zasiadał człowiek. Obecnie jesteśmy na poziomie drugim, w którym kierowca jest wspierany przez systemy takie jak tempomat czy układy korygujące tor jazdy. Minie jeszcze wiele lat zanim zobaczymy systemy w pełni autonomiczne. W tym czasie firmy nie powinny czekać na autonomizację. Aby mogły pozostawać konkurencyjne i były w stanie używać najnowszych technologii powstających na dostępnych teraz bazach, powinny inwestować w istniejący już ekosystem połączonych pojazdów i modernizować flotę aut. Oczywiście powinny być też przygotowane na kolejny krok, który stanie się dalszym preludium do pełnej autonomizacji.

Kuba Brzeziński: Sztuczna inteligencja - w jaki sposób mogłaby zmienić transport w XXI wieku? Czy możemy mówić o uldze dla kierowców czy raczej o wsparciu?

Derek Bryan: Sztuczna inteligencja i zdolność maszyn do uczenia się nie są elementami przyszłości. One są aktualne już dziś. Dzięki takim możliwościom firmy mają dostęp do informacji, a transport staje się bardziej wydajny. Technologia pomaga w planowaniu tras, redukowaniu kosztów i wpływa na decyzje podejmowane przez fleet managerów. Mają dostęp do większej ilości danych, a to pozwala im poszerzyć wiedzę dotyczącą tego w jaki sposób operują floty. Dla przykładu, wyłącznie silnika pojazdu zazwyczaj oznacza, że kierowca ma opóźnienie i nie dotrze do celu na czas. Ta informacja może być automatycznie przesyłana do spedytora, pracowników i klientów. Jeżeli fleet manager zauważy, że ogrzewanie w pojeździe jest zawsze włączone, może zagwarantować pracownikowi cieplejszą odzież służbową, tak żeby kierowcy nie było chłodno i żeby minimalizować ryzyko że zachoruje. W tym samym czasie informacje pozwalają poprawić np. wydajność pracy silnika, przez co minimalizowane jest zapotrzebowanie na paliwo.

Te przykłady idealnie pokazują sposób, w jaki nowoczesne systemy wspierają kierowcę. Niedługo mobilni pracownicy nie będą musieli uzyskiwać dostępu do danych manualnie i aktualizować statusu realizowanych aktualnie spraw. Managerowie będą automatycznie otrzymywać informacje z systemu, aby dalej planować podejmowane kroki. Rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji w transporcie prowadzi pewną drogą. Na jej końcu znajduje się autonomiczny pojazd. Ale jak wspomniałem wcześniej, nadal jesteśmy dość daleko od osiągnięcia tego celu.