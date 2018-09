Trzy czwarte ciężarówek w Polsce nie spełnia norm oznakowania

Większość pojazdów ciężarowych poruszających się po polskich drogach jest pozbawiona właściwego oznakowania odblaskowego, zapewniającego dobrą widoczność po zmroku. Takie oznakowanie jest niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym – to kluczowe wnioski płynące z najnowszego raportu, zrealizowanego przez firmę 3M we współpracy z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego. Badanie zostało przeprowadzone w siedemnastu różnych lokalizacjach w kraju na próbie kilkuset pojazdów na przestrzeni lutego i marca br.

76% pojazdów nie jest prawidłowo oznakowana, mając tylko częściowe oznakowanie, niezgodne z normą lub nie posiadając żadnego (odpowiednio w badaniu: 15, 33 i 29%). W badaniu wykonano blisko tysiąc pomiarów materiałów odblaskowych na pojazdach ciężarowych, które poruszają się po polskich drogach. Odblaskowość badano z wykorzystaniem reflektometru, urządzenia zapewniającego profesjonalny i precyzyjny pomiar współczynnika odblasku.

W świetle przepisów obowiązujących w Polsce pojazdy ciężarowe wyprodukowane po 10 października 2009 r. mają obowiązek oznakowania konturowego. Jak potwierdzają badania wskazane w raporcie, wiele z nich nie spełnia obowiązujących wymagań, stanowiąc zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Warto podkreślić, że pojazdy ciężarowe wyprodukowane przed wskazaną datą nie mają obowiązku oznakowania konturowego, mimo to uczestniczą w ruchu drogowym i stanowią poważne zagrożenie ze względu na swoją złą widoczność.

W krajach Europy Zachodniej liczba starszych pojazdów ciężarowych maleje, podczas gdy w Polsce to wciąż znaczący procent poruszających się po drogach pojazdów. W Polsce obowiązujące przepisy dotyczące oznakowania konturowego, nie są egzekwowane. Ponadto, jak podają autorzy raportu w porze nocnej na nieoświetlonych drogach występuje największy wskaźnik ofiar śmiertelnych, z czego w co czwartym wypadku ginie człowiek. Dla porównania w porze dziennej śmierć ponosi ofiara co piętnastego wypadku.

Dane statystyczne z ostatnich lat potwierdzają, że kierujący pojazdami ciężarowymi stanowią po kierowcach samochodów osobowych drugą największą grupę sprawców wypadków drogowych. W 2017 roku do jednostek Policji zgłoszono 436 469 kolizji drogowych - to o 7,3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego i aż o 20% więcej w zestawieniu z 2015 r.

„Odblaskowe oznakowanie konturowe o odpowiednich parametrach optycznych jest jednym ze skuteczniejszych sposobów zwiększenia widoczności samochodów ciężarowych na drodze. Gwarantuje widoczność pojazdu zaparkowanego na poboczu, włączającego się oraz uczestniczącego w ruchu, a także znacząco skraca czas reakcji innych użytkowników ruchu drogowego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oznakowanie to zapewnia widoczność pojazdu z odległości nawet 1000 m, dzięki czemu umożliwia wcześniejsze dostrzeżenie innego uczestnika ruchu i sprzyja zmniejszeniu liczby wypadków” mówi – Bartłomiej Morzycki, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Źródło: Materiały prasowe