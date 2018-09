Na jakich trasach najczęściej jeżdżą polscy kierowcy ciężarówek?

Niemcy i Francja – to do tych krajów najczęściej jeżdżą ciężarówki z Polski - tak wynika z najnowszego raportu OCRK. Kolejne miejsca zajmują Belgia oraz Holandia, a dopiero dalej plasuje się Wielka Brytania. To główne kierunki podróży służbowych polskich kierowców. Czy pamiętają o ważnych regulacjach i przepisach obowiązujących za granicą?