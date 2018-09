Już jest - oto nowy Mercedes Actros!

Źródło: Mercedes-Benz

Na krótko przed targami pojazdów użytkowych IAA, które odbędą się od 20 do 27 września w Hanowerze, Mercedes zaprezentował światowej prasie nowy flagowy model Mercedes-Benz Trucks.

Aby wesprzeć kierowcę oraz jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i komfort, Mercedes-Benz Trucks wprowadził standardową możliwość jazdy częściowo zautomatyzowanej ‒ nowy system Active Drive Assist, który potrafi hamować, przyspieszać i kierować pojazdem. System ten umożliwia jazdę częściowo zautomatyzowaną nie tylko w wybranych, ale we wszystkich zakresach prędkości. Active Drive Assist bazuje na sprawdzonym systemie automatycznego utrzymywania odległości z funkcją Stop-and-go oraz asystencie utrzymania pasa ruchu. System wyhamowuje ciężarówkę, gdy zbliży się ona za bardzo do poprzedzającego pojazdu, a następnie przyspiesza ją do ustawionej prędkości. Ponadto aktywnie utrzymuje pojazd na pasie ruchu. Jeśli zaistnieje niebezpieczeństwo niezamierzonego zjazdu z pasa ruchu, wtedy Active Drive Assist ingeruje, samoczynnie sprowadzając pojazd z powrotem na pas. W nowym Actrosie pojawił się również nowy, wspomagany elektrohydraulicznie układ kierowniczy Servotwin. W razie konieczności układ kierowniczy zwiększa siłę wspomagania, co ułatwia manewrowanie pojazdem na małej przestrzeni.

Mercedes chwali się, że w porównaniu z poprzednikiem nowy Actros jest oszczędniejszy, zmniejszając zużycie paliwa o trzy procentu podczas jazdy autostradą i nawet o pięć procent w ruchu podmiejskim. Ulepszono aerodynamikę Actrosa poprzez zastosowanie systemu MirrorCam i nowych spojlerów bocznych. System Predictive Powertrain Control (PPC), inteligentnie sterujący tempomatem i skrzynią biegów, pracuje znacznie wydajniej, a dzięki rozszerzonym mapom cyfrowym, można go teraz używać także na trasach podmiejskich. Zastosowano też nowe, przełożenia tylnej osi, które również mają wpływać na zmniejszenie zużycia paliwa.

Największą rewolucją w nowym Mercedesie Actros jest zastosowanie systemu MirrorCam, czyli zestawu kamer zamiast tradycyjnych lusterek bocznych. Nowe rozwiązanie w znaczny sposób wpływa na poprawę aerodynamiki, bezpieczeństwa i wygody kierowania pojazdem oraz znacznie zwiększa widoczność na wszystkie strony. System składa się z dwóch kamer zamontowanych na zewnątrz pojazdu oraz dwóch 15-calowych wyświetlaczy przy słupkach A w kabinie. Podczas jazdy do przodu na wyświetlaczach widoczny jest klasyczny podział pól widzenia, analogiczny do zwykłych lusterek, jednak w trakcie pokonywania zakrętu obaz obraca się wraz ze skrętem, zapewniając optymalną widoczność na całą naczepę. MirrorCam wyposażono w specjalną funkcję widoku manewrowego podczas cofania. W górnej części wyświetlacza widoczny jest wtedy obszar przy pojeździe, a w dolnej obszar odległy od pojazdu, przy czym oba lekko na siebie nachodzą. Jeżeli pojazd jest wyposażony w asystenta martwego pola, w sytuacjach krytycznych wyświetlacz MirrorCam pokazuje też ostrzeżenia. O zmierzchu system przechodzi w tryb noktowizyjny. Umożliwia to kierowcy skontrolowanie otoczenia pojazdu w dowolnej chwili. W przypadku próby kradzieży ładunku bądź paliwa albo aktu wandalizmu może on w ten sposób przeprowadzić szybką kontrolę wizualną i w razie potrzeby wszcząć alarm. System ten działa również przy zasłoniętej zasłonie i całkowitym wyłączeniu pojazdu. Ramiona kamer składają się zarówno w kierunku jazdy, jak i w kierunku przeciwnym: taka konstrukcja pozwala uniknąć uszkodzenia kabiny w przypadku kolizji, co minimalizuje ewentualne koszty naprawy.

Kolejną nowością jest system Active Brake Assist 5, który pomaga kierowcy w obliczu niebezpieczeństwa najechania na inny pojazd bądź kolizji z pieszym przecinającym tor jazdy samochodu, idącym z przeciwka lub poruszającym się tym samym pasem ruchu, System w razie potrzeby wykonuje także automatyczne pełne hamowanie. Nowością jest oparcie Active Brake Assist 5 na kombinacji systemu czujników radarowych i systemu kamer, dzięki której może on jeszcze lepiej monitorować przestrzeń przed pojazdem i reagować na pieszych. To nie jedyne systemy pomocnicze dla kierowcy. Asystent rozpoznawania znaków drogowych pomaga kierowcy w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i zwiększa bezpieczeństwo jazdy. System uwzględnia w swym działaniu specyfikę samochodu ciężarowego, rozpoznaje ograniczenia prędkości, zakazy wyprzedzania i znaki ostrzegawcze oraz pokazuje dwa najważniejsze z nich na zintegrowanej tablicy wskaźników. W przypadku rozpoznania odpowiedniego oznakowania bądź uregulowanych prawnie ograniczeń prędkości, sygnalizuje złamanie przepisów i emituje ostrzeżenie.