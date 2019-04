Duże rabaty dla małych firm. Receptą nowy system zakupowy

System zakupowy stworzony przez Exabid działa dość intuicyjnie. Operator floty ciężarowej zakłada profil klienta na stronie exabid.com, a następnie określa w nim zapotrzebowanie na pojazdy. Konieczne jest podanie parametrów technicznych oraz np. maksymalnej kwoty, za którą ciężarówka może być nabyta. Ten etap nie oznacza dla przedsiębiorstwa żadnego zobowiązania. Podpisanie umowy odbywa się bowiem dopiero w kolejnym kroku, gdy operator potwierdza gotowość zakupu, podpisuje z Exabid stosowną umowę oraz wpłaca zadatek.

Umowa określa czas, w którym system zakupowy ma wskazać przedsiębiorstwu transportowemu satysfakcjonującą ofertę zakupu ciężarówek. Jeżeli to się nie stanie, umowa przestaje obowiązywać, a zadatek jest w całości zwracany. Narzędzie stworzone przez Exabid jest o tyle unikalne, że choć jego klientami będą właściciele małych firm, zakupy będą dokonywane zbiorowo i w większej skali. A to da im dostęp do rabatów zarezerwowanych do tej pory przede wszystkim dla największych operatorów flotowych na rynku.

Tańsze zakupy to wyższa opłacalność!

Celem Exabid jest zapewnienie siły przetargowej, która umożliwia średniej wielkości przedsiębiorstwom zakupy na warunkach dostępnych jak dotąd tylko największym. Zachęcamy klientów do tego, żeby indywidualnie negocjowali oferty z producentami, a uzyskane w ten sposób warunki potraktowali jako wyznacznik ceny, którą Exabid ma przebić. W przypadku wyposażenia dla branży transportowej nawet niewielka procentowo różnica może oznaczać oszczędność dziesiątek, niekiedy setek tysięcy złotych - tłumaczy Ignac Kowalczuk - współzałożyciel Exabid.

Pomysł ze stworzeniem systemu zakupowego wydaje się ciekawy. Co więcej, zdaje się mieć też dobre perspektywy rozwojowe. Jak wskazują dane GUS, w Polsce przeważają małe firmy transportowe. Przedsiębiorstwa zatrudniające go 9 osób realizują aż 60 proc. przewozu wszystkich ładunków. Poza tym polski rynek usług transportowych cały czas rośnie. A możliwość tańszej modernizacji floty pojazdów może jedynie zintensyfikować wzrosty.