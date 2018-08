Wypożyczenie skutera lub motocykla - ile to kosztuje?

Zacznijmy od tego, że usługi wypożyczania samochodów bądź rowerów są coraz popularniejsze w naszym kraju, szczególnie w większych miastach. Car-sharing firm 4mobility, Traficar czy Panek, miejski system wypożyczalni rowerów Veturilo udowadniają, że nie trzeba posiadać środków lokomocji na własność. Kiedy potrzebujemy pojazdu możemy go wypożyczyć, kiedy nie potrzebujemy, jesteśmy zwolnieni z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych oraz nie musimy martwić się o skutki w razie kradzieży.

Alternatywą dla przepełnionej komunikacji miejskiej oraz samochodów zablokowanych w korkach są jednoślady, które szczególnie dobrze sprawdzają się w miastach. Poruszając się skuterem lub motocyklem z łatwością ominiemy korki i znajdziemy miejsce parkingowe. Popularność jednośladów znacznie wzrosła w 2014 roku, do kiedy to prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia motocykli, których pojemność nie przekracza 125 cm3 lub moc nie jest większa niż 11 kW, pod warunkiem, że kierowca posiada prawo jazdy przez minimum trzy lata. Uchwalenie tych przepisów, dla wielu niebezpiecznych i kontrowersyjnych, nie pogorszyło statystyk wypadków. Porównamy ceny wynajmu kilku modeli skuterów i motocykli, o różnych osiągach i od różnych producentów na terenie Warszawy.

Oprócz standardowej opcji wypożyczenia, sieci Scroot, Blinkee.city, JedenŚlad oferują wynajem skuterów na minuty. Wystarczy zainstalować aplikację, zarejestrować się i potwierdzić tożsamość. Potem zostaje już tylko doładować konto i możemy szukać w aplikacji najbliższego skutera. Aplikacja służy też odblokowania i zablokowania jednośladu. W schowku dla wynajmujących znajduje się kask. Ceny w Warszawie za minutę wahają się od 0,49 zł/min (Scroot) do 0,59 zł/min (Blinkee). Warto dodać, że Blinkee oferuje jeszcze niższą cenę dla studentów – 0,50 zł/min, a skutery we flocie są elektryczne. Ceny za czas postoju są takie same – 0,09 zł/min.

Przykładowe ceny wynajmu skuterów – Warszawa

Yamaha Neos 50 (rent-a-vespa.pl) 70 zł/doba Piagiio Vespa Primavera 50 (rent-a-vespa.pl) 100 zł/doba Honda Lead 110 (rent-a-vespa.pl) 100 zł/doba SYM Joyride 125 EVO (skutery-centrum.pl) 120 zł/doba Yamaha X-MAX125 (rent-a-vespa.pl) 140 zł/doba Yamaha X-max 250 (rent-a-motor.pl) 170 zł/doba Yamaha XMAX 300 - (rent-a-motor.pl) 180 zł/doba Yamaha T-max 500 - (rent-a-vespa.pl) 300 zł/doba BMW C 600 Sport - (rent-a-vespa.pl) 400 zł/doba

Przykładowe ceny wynajmu motocykli – Warszawa