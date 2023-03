Rowerzysto, czy wiesz, za co możesz dostać mandat?

Stan techniczny roweru – na co zwracać uwagę

Rower do jazdy powinien być przede wszystkim sprawny, zaleca się serwisować rower dwa razy w roku, przed sezonem i po jego zakończeniu (jeśli nie służy zimą), a przynajmniej raz w roku. Jakie powinno być podstawowe wyposażenie roweru?

co najmniej jeden sprawny hamulec

prawidłowe oświetlenie (przód: przynajmniej jedno, białe albo żółte, świecące światłem ciągłym lub migającym. Tył: przynajmniej jedno czerwone światło odblaskowe oraz przynajmniej jedno świecące ciągle lub migająco)

dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy ostrzegawczy

Ważne Jaki mandat może dostać rowerzysta za nieodpowiedni stan techniczny roweru Korzystanie z niewłaściwie wyposażonego roweru (zazwyczaj jest to brak oświetlenia) - 50-200 zł

Brak kasku a mandat

Czy cyklista może dostać mandat za jazdę bez kasku? Nie. Jazda w kasku, niestety, nie jest w Polsce obowiązkowa ani określona żadnymi przepisami. Tym niemniej warto do wyposażenia roweru dołączyć taką ochronę. Kask do rekreacyjnej jazdy można kupić już za około 100 zł, należy pamiętać, aby był dobrze dopasowany i zamocowany.

Po jakich drogach można jeździć rowerem?

Zasady poruszania się rowerzystów po drogach są określone w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. I tak art. 33. 1. określa, że kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeśli nie ma takiej drogi, wtedy korzysta z jezdni. Chodnikiem lub inną drogą dla pieszych rowerzysta może jechać tylko wówczas:

gdy ma pod opieką jadącą na rowerze osobę do lat 10

gdy nie ma wydzielonego pasa ruchu dla rowerów, chodnik ma szerokość co najmniej 2 m i biegnie wzdłuż drogi, na której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h

gdy panują niebezpieczne warunki pogodowe na jezdni (np. silny wiatr, ulewa, gołoledź)

Zakaz jazdy na rowerze obowiązuje na autostradach i drogach ekspresowych.

Ważne Za co m.in. można dostać mandat Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - 100 zł Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 50-500 zł Jazda bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 500 zł Czepianie się innych pojazdów – 100 zł

Karta rowerowa – czy jest obowiązkowa?

Pełnoletni cyklista może poruszać się rowerem bez dodatkowych uprawnień. Dziecko do lat 10 jadące jednośladem musi mieć opiekuna (jeśli nie jest on pełnoletni, zobowiązany jest do posiadania karty rowerowej). Kartą rowerową powinny dysponować dzieci powyżej 10 lat i przed 18 rokiem życia, jeśli chcą poruszać się rowerem. Egzamin na kartę rowerową obejmuje część teoretyczną i praktyczną i zazwyczaj można go zdać w szkole. Karta rowerowa uprawnia również do poruszania się hulajnogą elektryczną czy deskorolką. Jeśli chcemy podróżować rowerem z dzieckiem do lat 7, to powinno być ono przewożone w specjalnym foteliku mocowanym na rowerze lub w montowanej z tyłu przyczepce (pamiętając, aby rower razem z przyczepką nie był dłuższy niż przepisowe 4 metry).

Ważne Mandat można dostać za Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku - 50 zł Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia (czyli brak karty rowerowej w przypadku osoby niepełnoletniej) - 200 zł

Rower i alkohol

Rowerem, tak jak i każdym innym środkiem transportu, nie powinniśmy kierować po alkoholu. Warto przypomnieć, że rozróżniamy stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Czym się różnią?

Stan po użyciu alkoholu jest wtedy, gdy

stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila

zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 do 0,25 mg

Stan nietrzeźwości jest wówczas, gdy

zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Ważne Jaki mandat za jazdę po alkoholu Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - 500 zł Jazda rowerem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 1000 zł Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu - 2500 zł

Za co jeszcze rowerzysta może dostać mandat

W jakich innych sytuacjach rowerzyście grozi mandat? Oto kilka przykładów:

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (za wyjątkiem przypadków, w których można jechać chodnikiem) - 50-100 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru - 200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego - 300 zł

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową - 250 zł

Wjazd na przejazd kolejowy z zamkniętymi zaporami lub włączoną sygnalizacją świetlną – 2000 zł

Szerokiej drogi!

Podstawa prawna:

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2484)