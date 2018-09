Czy można dostać mandat za mycie motocykla pod domem?

O ile właściciele aut mogą zdecydować się na mycie samochodu na myjni automatycznej, o tyle motocykliści mają ograniczony wybór metod mycia własnych maszyn. Tak naprawdę wybór sposobu umycia motocykla ogranicza się do samodzielnego umycia maszyny lub skorzystania z myjni bezdotykowej. Trzeba jednak wiedzieć, że za mycie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym można dostać karę.

Powodem przez który możemy dostać mandat za mycie motocykla pod domem jest przedostawanie się szkodliwych związków do gleby. Mowa nie tylko o detergentach stosowanych w chemii do czyszczenia motocykli, ale także o resztkach smarów, olejów i paliwa, które z wodą przedostają się do ziemi. Przepisy dopuszczają mycie pojazdów tylko w myjniach i miejscach do tego wyznaczonych, zaś mycie jednośladu na własnej posesji jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ona do tego przystosowana i nie zachodzi ryzyko przedostania się szkodliwych substancji do gleby.

Za mycie motocykla pod domem grozi mandat w wysokości 500 zł.