Gdzie nie można wyprzedzać rowerzystów?

Nie będę odkrywczy pisząc, że rowerzyści i kierowcy nie przepadają za sobą na drogach. Konflikt trwa, choć nie ma większego uzasadnienia. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa popełnia błędy w ruchu drogowym, co jest naturalne, zwłaszcza w mieście, gdzie każda minuta ma znaczenie i trudniej sobie wybaczać w codziennym zamieszaniu. Kierowcy nie patrzą w lusterka i niedokładnie sprawdzają przed przejazdami rowerowymi, czy nie nadjeżdża rowerzysta. Rowerzyści za to nagminnie nie trzymają się prawej krawędzi drogi oraz przejeżdżają na czerwonym świetle. Nie zmienia to, że obie grupy mają takie samo prawo do korzystania z dróg publicznych, dlatego warto się szanować.

Rowerzysta bardziej narażony

Pomimo bezsprzecznego faworyzowania rowerzystów w miastach, nadal to rowerzyści mają mniejszą szansę na przeżycie w razie wypadku albo nawet niegroźnie wyglądającej stłuczki. Kierowcy powinni pamiętać o stosowaniu się do art. 24 kodeksu drogowego mówiącego, że kierowca jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m. W przypadku niemożliwości zachowania zalecanego odstępu, lepiej zwolnic i minąć rowerzystę przy niższej prędkości.

reklama reklama

Kierowcom za brak zachowania odstępu grozi mandat w wysokości 300 zł.

Czy można wyprzedzić rower na skrzyżowaniu?

Zgodnie z art. 24 kodeksu drogowego zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni w trzech przypadkach:

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Rower nie należy do pojazdów silnikowych, więc prawo nie zabrania wyprzedzania rowerzysty na jakimkolwiek skrzyżowaniu. Ponadto zabranie się wyprzedzania pojazdów (w tym rowerzystów) przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych, przejazdów rowerowych, przejazdów kolejowych.