Na tergach EICMA Harley-Davidson zaprezentował modeli LiveWire

Podczas konferencji prasowej na targach EICMA w Mediolanie europejską premierę miał nowy, elektryczny motocykl od firmy Harley-Davidson. Model LiveWire, zaprezentowany na targach jako model produkcyjny, zostanie wprowadzony na rynek w 2019 roku. W ramach swojego planu Harley-Davidson zamierza stać się światowym liderem w produkcji elektrycznych motocykli, inwestując w technologie pojazdów o napędzie elektrycznym. Firma planuje wprowadzić pełną ofertę tych pojazdów do 2022 roku.

Wizja stanowiąca podstawę motocykla LiveWire pojawiła się wraz z motocyklem Project LiveWire, pokazanym jako prototyp w 2014 roku mający na celu sprawdzić potencjał motocykli zasilanych prądem.

Czerpiąc z doświadczeń uzyskanych podczas jazd demonstracyjnych Project LiveWire oraz po zrealizowaniu programu intensywnego rozwoju, model Harley-Davidson LiveWire oferuje kierowcy całkiem nowe doznania podczas jazdy motocyklem. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do wysokiego momentu obrotowego elektryczny motocykl LiveWire może osiągnąć niesamowite przyspieszenie za jednym ruchem przepustnicy, bez zmiany biegów i bez użycia sprzęgła. Według zapewnień producenta nisko położony środek ciężkości, sztywna aluminiowa rama i regulowane zawieszenie pozwalają na bardzo dynamiczną jazdę.

Harley-Davidson LiveWire napędzany jest silnikiem elektrycznym z magnesami trwałymi, wytwarzającym moment obrotowy w chwili poruszenia przepustnicą, co umożliwia rewelacyjne przyspieszenie. Silnik jest umieszczony nisko, aby obniżyć ośrodek ciężkości i zapewnić dynamikę jazdy motocykla niezależnie od jego prędkości oraz zagwarantować kontrolę przy hamowaniu. Co ciekawe, model LiveWire wytwarza dźwięk, którego wysokość i głośność zmienia się wraz ze zmianą prędkości. Motocykl został wyposażony w akumulator typu RESS (układ magazynowania energii wielokrotnego ładowania lub główny akumulator), złożony z ogniw litowo-jonowych zamkniętych w aluminiowej obudowie, oraz niewielki, 12-woltowy litowo-jonowy akumulator zasilający oświetlenie, kontrolki, sygnał dźwiękowy i podświetlenie wyświetlacza. Akumulator można ładować przy użyciu wbudowanej ładowarki Poziomu 1, którą można podłączyć do standardowego domowego gniazdka. Ładowarka jest wyposażona w kabel przechowywany pod siedzeniem motocykla. LiveWire można także ładować przy pomocy ładowarki Poziomu 2 i 3 lub ładowarki DC Fast Charge (DCFC) z wtyczką SAE J1772 (USA) lub z wtyczką typu CCS2 – IEC (rynki międzynarodowe). We wszystkich salonach Harley-Davidson oferujących motocykl LiveWire będzie dostępna stacja ładowania.

Podwozie zaprojektowano tak, aby zapewnić zwinność i pełną kontrolę pojazdu w ruchu miejskim oraz ekscytującą jazdę i przyczepność na zakrętach mniej uczęszczanych ulic. Harley-Davidson LiveWire jest wyposażony w regulowane zawieszenie Showa, hamulce z zaciskami Brembo i tarczami o średnicy 300 mm. Bezpieczeństwo podczas jazdy zapewniają także stanowiące standardowe wyposażenie motocykla system hamowania ABS i system kontroli trakcji (TCS) oraz opony H-D/Michelin Scorcher (180mm tył/120mm przód). Kierowca ma możliwość wyboru jednego z siedmiu trybów jazdy, z których cztery to standardowe ustawienia fabryczne, a trzy może skalibrować sam użytkownik.

Nowy Harley-Davidson LiveWire będzie dostępny w sprzedaży w przyszłym roku. Dalsze szczegóły dotyczące cen i procesu składania zamówienia zostaną opublikowane w styczniu 2019 roku.

