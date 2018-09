Yamaha MX Pro Tour - impreza dla fanów crossów

Po raz pierwszy w historii do Polski przyjedzie MX Truck z pełną gamą motocykli crossowych Yamahy na rok 2019. Łącznie kilkanaście modeli ze słynnej niebieskiej linii YZ, od najnowszego YZ65 aż do zawodniczego YZ450, będzie dostępnych do testów dla wszystkich uczestników MX Pro Tour.