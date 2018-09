Jak przygotować motocykl do długiego postoju w garażu?

Zbliża się koniec sezonu motocyklowego, a to oznacza, że już niebawem będzie trzeba przygotować jednoślady do zimowania. Jak przygotować motocykl do długiego postoju w garażu? Co zrobić, by przyszły sezon zacząć wcześniej i bezproblemowo?