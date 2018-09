Jak przygotować motocykl do długiego postoju w garażu?

1. Dokładnie umyj motocykl

Proces przygotowania motocykla do zimowania powinniśmy zacząć od dokładnego umycia jednośladu. Pozostałości po smarze, błocie, owadach, asfalcie i osady powinny zostać usunięte, a im bardziej się przyłożymy do mycia, tym lepiej dla motocykla. Pozostawienie zanieczyszczeń na kilka miesięcy może sprawić, że brud wejdzie w reakcje chemiczne z powierzchniami jednośladu, a tego przecież chcielibyśmy uniknąć. Ponadto wyciągnięcie czystej maszyny z garażu w przyszłym sezonie od razu wywoła uśmiech na twarzy. Podczas mycia warto pamiętać o tym, by robić to z głową. Zachęcamy do przeczytania naszego poradnika: Jak prawidłowo umyć motocykl?

Przy okazji mycia motocykla warto od razu umyć i nasmarować łańcuch, naoliwić linki, zabezpieczyć elementy gumowe przed starzeniem, a także sprawdzić, które elementy pojazdu są uszkodzone i wymagają naprawy lub wymiany. Zima to dobry czas na wymianę elementów w spokoju i bez pośpiechu, a ponadto poza sezonem można liczyć na niższe ceny w sklepach.

reklama reklama

2. Olej do wymiany

Po sezonie motocyklowym olej w jednostce napędowej zawiera m.in. drobne opiłki metalu i szkodliwe substancje, będące efektem spalania benzyny. Z tego powodu podczas przygotowywania motocykla do zimowania warto spuścić stary olej i zastąpić go nowym. Ponadto warto wymienić filtr olejowy - jest tani, a właściciel jednośladu ma spokój na jakiś czas. Warto też pamiętać, że dzięki wymianie oleju przed zimowaniem maszyny nie będzie trzeba tego robić na wiosnę, dzięki czemu gdy nadejdą ciepłe dni to szybciej wypuścimy motocykl z garażu. Kolejny plus to niższe ceny u mechaników w związku z końcem sezonu.

3. Zadbaj o płyny

W przypadku motocykla z metalowym zbiornikiem paliwa dobrą zasadą jest zalewanie go benzyną do pełna, co ma za zadanie uniemożliwić korodowanie baku od wewnątrz. Jeśli pojazd będzie zimował pod chmurką to warto wymienić płyn chłodniczy na zimowy, by nie doszło do rozszczelnienia układu chłodzenia przy niskich temperaturach.

4. Zatroszcz się o układ hamulcowy

Przed zimowaniem warto sprawdzić stan klocków i tarcz hamulcowych oraz wymienić płyn hamulcowy, który jest higroskopijny. Dzięki temu nie będzie trzeba się tym zajmować na wiosnę i szybciej wyjedziemy z garażu.

5. Pamiętaj o oponach

Kilka miesięcy w bezruchu motocykla może odkształcić opony, dlatego warto co dwa, trzy tygodnie przestawić maszynę o około 1/4 obrotu koła, a także zwiększyć ciśnienie w oponach o nawet jeden bar więcej niż zaleca producent jednośladu. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie motocykla na podstawce centralnej lub specjalnych stojakach.

6. Elektryka

Na czas zimowania warto wyciągnąć akumulator z motocykla i podpiąć go do automatycznego prostownika. W razie konieczności urządzenie podładuje baterię, utrzymując ją w dobrej kondycji. Akumulator należy przechowywać w suchym i ciepłym pomieszczeniu. W trakcie przygotowywania jednośladu do zimowania warto także sprawdzić stan przewodów elektrycznych i przeczyścić styki.

7. W garażu czy pod chmurką?

Motocykl najlepiej zimować w ciepłym garażu - jeśli nie takiego nie mamy, to wspólnie z kilkoma innymi motocyklistami możemy się pokusić o wspólny wynajem garażu lub skorzystać z usług firm zajmujących się przechowywaniem pojazdów. Na jednoślad warto nałożyć specjalny pokrowiec, który zapobiegnie zakurzeniu się pojazdu. Jeśli motocykl będzie trzymany pod chmurką to w tej sytuacji także warto zaopatrzyć się w pokrowiec, który zabezpieczy maszynę przed opadami deszczu i śniegu.