Kask motocyklowy nieustannie narażony jest na uszkodzenia. Wizjer kasku nieustannie jest atakowany drobnym piaskiem unoszonym z dróg, owadami i kamykami. Nawet kurz przy szybkim przejeździe w pewnym stopniu działa jak papier ścierny. To wystarczy, by na powierzchni wizjera pojawiły się rysy, dlatego nie warto ich powielać nieumiejętnym czyszczeniem wizjera i pinlocka oraz nieumiejętnym korzystaniem z tych elementów.

Jak dbać o pinlock i wizjer kasku?

Regularne czyszczenie to podstawa

Resztki po rozbitych obwadach, pyłki i osady z kurzu mogą wejść w reakcję z tworzywem z jakiego wykonano wizjer i pinlock, więc istnieje szansa, że po długim odstępie pomiędzy myciami nie da się całkowicie usunąć zanieczyszczeń. Z tego powodu warto regularnie dbać o czystość wizjera.

Nie czyść na sucho

To chyba największy błąd popełniany przy myciu wizjera i pinlocka. Usuwanie zaschniętych resztek owadów na siłę, bez uprzedniego namoczenia przyniesie tylko więcej szkód niż pożytku. Lepiej wcześniej namoczyć wizjer np. kładąc zmoczony ręcznik papierowy lub mokrą ściereczkę, dzięki czemu brud zejdzie łatwiej i szybciej.

Odstaw agresywną chemię i papier

Do czyszczenia pinlocka i wizjera nie używaj alkoholu, silnych detergentów, rozpuszczalników i octu. Jeśli nie masz specjalnych preparatów do czyszczenia wizjera i pinlocka to zdaj się na zwykłą ciepłą wodę z odrobiną mydła w płynie. Prosty sposób, ale działa skutecznie. Nie zalecamy również szorowania wizjera i pinlocka papierem - działa jak papier ścierny, ale efekty widać dopiero po dłuższym czasie.

Zadbaj o dobre wyregulowanie pinlocka

Pinlock powinien szczelnie przylegać od wewnętrznej strony wizjera, by spełniał swoją funkcję jaką jest zapobieganie przedostawaniu się pary wodnej pomiędzy pinlock a wizjer. a uszczelka zapobiega przedostawaniu się wody i kurzu. Jeżeli pinlock jest źle wyregulowany, między nim i wizjerem będzie gromadzić się kurz, nie spełni on także swojego zadania zapobiegania parowaniu. Pinlock reguluje się śrubami mimośrodowymi w miejscu jego mocowania.

Zamykaj wizjer na czas jazdy

Pinlock wykonany jest z bardzo delikatnego tworzywa, które łatwo porysować paznokciem, a nawet papierem. Z tego powodu szkodliwa dla niego jest jazda z podniesionym wizjerem, ponieważ pył lecący z dużą prędkością przepływa pomiędzy podniesionym wizjerem a kaskiem, prowadząc do zarysowań na pinlocku.

Wizjer to nie uchwyt do noszenia kasku

Noszenie kasku za wizjer to nie jest dobry pomysł - wizjer się palcuje, brudzi i rysuje, a ponadto niekorzystnie wpływa to na mocowania wizjera. Zdecydowanie zalecamy inne sposoby noszenia kasku.