Polskie prawo nie zakazuje jazdy motocyklem pomiędzy autami stojącymi w korkach, jednak trzeba wiedzieć jak to robić, ponieważ czasami możemy narazić się na mandat z powodu nieprawidłowego manewru. Jak jeździć motocyklem w korkach?

Nie najeżdżaj na linię ciągłą

Jak powszechnie wiadomo, przekroczenie lub najechanie na linię ciągłą jest wykroczeniem, dlatego warto uważać w trakcie dojeżdżania do skrzyżowania, bowiem często tego typu linie znajdują się właśnie przed nimi. W miejscach gdzie znajdują się przerywane linie można jechać bezproblemowo. Pamiętaj jednak, że z punktu widzenia prawa konieczne jest każdorazowe włączenie kierunkowskazu przy przecinaniu przerywanych linii, a o to nietrudno w trakcie jazdy w korkach.

Nie jedź po namalowanych liniach

W razie możliwości w trakcie jazdy w korkach warto zjechać z linii przerywanych, namalowanych na drodze. Dlaczego? Powód jest prosty - farba wykorzystywana do malowania linii jest po prostu śliska, szczególnie w trakcie opadów deszczu. W trakcie jazdy w korkach może pojawić się konieczność nagłego hamowania, a hamowanie na asfalcie jest znacznie skuteczniejsze niż na śliskiej wymalowanej linii. Ponadto według prawa jadąc po linii oddzielającej dwa pasy motocyklista zajmuje obydwa pasy, co jest wykroczeniem.

Stopy na podnóżkach

Wydawać by się mogło, że w trakcie jazdy w korkach trzymanie nóg zwisających po obu stronach motocykla jest bezpieczniejsze, niż trzymanie stóp na podnóżkach. Teoretycznie dzięki takiej pozycji łatwiej podtrzymać maszynę lub odbić się od podłoża, jednak jest to złudne wrażenie. Zwisające nogi sprawiają, że ogólny środek ciężkości motocykla i motocyklisty wędruje wyżej, bo cały ciężar kierowcy skupia się na kanapie a nie częściowo na podnóżkach. W korkach powinno się jeździć ze stopami na podnóżkach, dzięki czemu balansowanie pomiędzy autami jest po prostu łatwiejsze. Dobra rada: stopy powinny być trzymane wzdłuż motocykla - trzymanie ich na tzw. kaczkę może sprawić, że zahaczymy nimi o jakąś przeszkodę.

Dbaj o odstęp od samochodów

Wjeżdżając pomiędzy samochody pamiętaj, że lusterka i doczepione kufry dość znacznie wystają na boki, dlatego warto rozważnie wybierać luki, w które chcemy się wcisnąć. Wystarczy mały błąd, by uszkodzić swoje moto a także samochód stojący obok. Czasami lepiej odpuścić i chwilę poczekać niż na siłę przeciskać się w korku.

Wyprzedzanie tylko z lewej

Kierowcy aut raczej spodziewają się motocykla wyprzedzającego z lewej strony niż jadącego po prawej stronie lub poboczem. Z prawej strony można wyprzedzać tylko na drodze jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu.

Podziękuj za ustąpienie miejsca

Kierowcy aut nie mają obowiązku robienia miejsca dla motocykli przeciskających się w korkach, więc jeśli któryś z kierowców aut zrobi dla Ciebie więcej miejsca do przejazdu, to podziękuj mu podniesieniem ręki lub mignięciem światłami awaryjnymi. Mały gest a sprawia, że obydwie strony czują się lepiej.

Zwolnij

Najważniejsza kwestia jazdy w korkach - zmniejszenie prędkości. W trakcie przeciskania się pomiędzy sznurem aut pamiętaj, że niektórzy kierowcy samochodów mogą znienacka zjechać w stronę linii przedzielającej pasy, dlatego wolne poruszanie się w korkach jest koniecznością. Im niższa prędkość, tym więcej czasu na ewentualną reakcję. Dobra rada - jeśli widzisz, że motocyklista jadący za Tobą porusza się szybciej, to postaraj się w razie możliwości go przepuścić. Dzięki temu nie tylko będzie on zadowolony, ale także jego przejazd być może sprawi, że kierowcy samochodów zrobią więcej miejsca dla następnych motocyklistów.