Jak przewodzić grupie motocykli?

Jazda motocyklami w grupie nie jest dla każdego - trzeba się wykazać opanowaniem i posłuszeństwem, bo o ile czasami większa liczba motocyklistów w jednym gronie prowokuje do wygłupów, to jednak trzeba umieć się pohamować. W trakcie jazdy grupowej trzeba zwracać uwagę na pozostałych uczestników wycieczki i w razie konieczności odpowiednio reagować. Rola przewodnika grupy bywa trudna, ponieważ poza wyznaczaniem trasy przejazdu przewodnik powinien też umieć zapanować nad kolegami i umieć wprowadzać w życie zasady grupowej jazdy motocyklami, a także dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników wyjazdu.

Ustal zasady obowiązujące w grupie

Nie ma sensu przeginać z nadmiarem zasad, bo to tylko zniechęci uczestników wycieczki. Ustal gesty motocyklowe, które będą obowiązywać w trakcie jazdy, zasady dotyczące wyprzedzania, formację grupy (najlepiej na zygzak) oraz poinstruuj innych motocyklistów jak zachować się w razie rozdzielenia się grupy. Ponadto warto wstępnie ustalić częstotliwość tankowania i ewentualne postoje.

reklama reklama

Podział zadań

Warto przed jazdą przypisać poszczególnym osobom odpowiednie zadania. Przykładowo niech któryś z uczestników zamyka grupę i pilnuje porządku, a najmniej doświadczony motocyklista niech jedzie tuż za przewodnikiem, by ten miał na niego oko.

Nie przesadź z wielkością kolumny

Według polskiego prawa grupa motocyklowa może się składać z maksymalnie 10 motocyklistów. Trzeba pamiętać, że jazda w dużej kolumnie wiąże się z utrudnionym wyprzedzaniem innych użytkowników dróg, a także łatwiej o jej rozbicie np. podczas przejazdów przez skrzyżowania. Czasami lepszym rozwiązaniem jest jazda w 5-6 motocykli niż w 10.

Pamiętaj o wolniejszych i mniej doświadczonych motocyklistach

Jeśli kolumna się podzieli to przy ostatnim skręcie warto zostawić jednego uczestnika wycieczki, by maruderzy mogli wrócić do głównej grupy. Oderwanie się od kolumny i brak możliwości jej oderwania potrafi zepsuć wyjazd.

Dostosuj tempo podróży do kierowców

Motocykliści różnią się od siebie stylem jazdy, dlatego warto postarać się o odpowiednie dobranie towarzystwa. Jeśli jest taka możliwość to warto podzielić uczestników wyjazdu na poszczególne grupy np. mniej doświadczoną i bardziej zaawansowaną. Zbyt szybka jazda dla niedoświadczonego kierowcy może się zakończyć tragicznie, a zbyt wolna będzie frustrować starych wyjadaczy.

Dbaj o dyscyplinę, ale pamiętaj też o jej poluzowaniu

Nie pozwalaj na wyprzedzanie siebie, czyli przewodnika, dbaj o zachowanie szyku oraz bezpieczne zachowanie wszystkich uczestników wyjazdu. Ty jesteś przewodnikiem i Ty odpowiadasz za grupę i bierzesz odpowiedzialność za każdego motocyklistę w kolumnie.

Pamiętaj również, żeby dać uczestnikom trochę luzu, jeśli zajdzie ku temu sposobność. Jeśli do końca podróży zostało już niewiele kilometrów lub na kolumnę czeka atrakcyjna droga, to warto wcześniej ustalić punkt spotkania i możliwości na jakie mogą sobie pozwolić kierowcy z kolumny. Zaznacz również, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i świadomość własnych umiejętności.