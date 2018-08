Harley-Davidson zaprezentował nowości na 2019 rok

Harley-Davidson FXDR 114 Źródło: Harley-Davidson

Harley-Davidson FXDR 114

Jedną z nowości jest model FXDR 114. To bezkompromisowy cruiser o dużej mocy wyznaczający nowe standardy osiągów w rodzinie Harley-Davidson. Motocykl wyposażono w potężny silnik Milwaukee-Eight o pojemności 1868 cm3, generujący aż 160 Nm i 91 KM. Wiele elementów jednośladu wykonano z aluminium oraz materiałów kompozytowych zmniejszających masę, w tym nowy aluminiowy wahacz, aluminiową ramę pomocniczą, lekkie koła i kompozytowe błotniki, dzięki czemu udało się uzyskać masę na poziomie 303 kg (gotowy do jazdy). Wszystko to ma przełożyć się na lepsze prowadzenie i osiągi. Producent chwali się, że FXDR 114 charakteryzuje się większym przechyłem bocznym niż jakikolwiek inny model z rodziny Softail.

Stylistyka FXDR 114 nawiązująca do dragsterów podkreśla jego doskonałe osiągi - od małej owiewki po skróconą tylną część i jednoosobowe siodło. Tylny błotnik ma kształt umożliwiający zmieszczenie masywnej opony 240 mm i porusza się wraz z oponą w całym zakresie skoku zawieszenia, dzięki czemu jest praktycznie niewidoczny podczas jazdy.

W Polsce Harley-Davidson FXDR 114 kosztuje minimum 110 140 zł.

Zmiany w rodzinach Touring i Trike

Zupełnie nowy system multimedialny

Nowy system multimedialny Boom! Box GTS w wybranych modelach Harley-Davidson Touring i Trike odznacza się nowoczesnym wyglądem, łatwością obsługi i funkcjonalnością tabletów oraz funkcjami przeznaczonymi specjalnie do motocykli. Ponadto obsługuje funkcje Apple CarPlay (w przypadku używania mikrofonu z opcjonalnym zestawem słuchawkowym z asortymentu oryginalnych akcesoriów Harley-Davidson) i posiada system rozpoznawania mowy.

Zaawansowane układy poprawiające prowadzenie w modelach Trike

Zupełnie nowy połączony układ hamulcowy Reflex sterowany elektronicznie dostępny w motocyklach trójkołowych Harley-Davidson Tri-Glide Ultra i Freewheeler 2019 obejmuje układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS), układ kontroli trakcji (TCS), układ kontroli poślizgu (DSCS) oraz układ połączonych hamulców. Współpraca tych układów zapewnia większą swobodę i pewność prowadzenia.

Układy napędowe Milwaukee-Eight 114 o pojemności 1868 cm3

Wybrane modele Harley-Davidson Touring i Trike 2019 będą wyposażone w jednostkę Milwaukee-Eight 114. Silnik Milwaukee Eight 114 o pojemności 1868 cm3 to największa jednostka oferowana fabrycznie w standardowych modelach Harley-Davidson.

Limitowane modele Harley-Davidson CVO 2019

Harley-Davidson CVO Limited Źródło: Harley-Davidson

Harley-Davidson CVO Limited

Dla wymagających motocyklistów oczekujących komfortu, osiągów, funkcjonalności i stylu. Model CVO Limited zapewnia niespotykany komfort i luksus podczas długich tras. Cena w Polsce: od 191 680 zł.

Harley-Davidson CVO Street Glide Źródło: Harley-Davidson

Harley-Davidson CVO Street Glide

Stylowy bagger custom wyposażony w system audio najwyższej klasy. Cena w Polsce: od 179 000 zł.

Harley-Davidson CVO Road Glide Źródło: Harley-Davidson

Harley-Davidson CVO Road Glide

Charakterystyczna, agresywna stylistyka w bezkompromisowym motocyklu połączona z komfortem podczas najdłuższych tras. Cena w Polsce: od 184 940 zł.