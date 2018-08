Test Yamaha Tracer 900 GT

Yamaha Tracer 900 GT Autor: Łukasz Kuźmiuk

Zacznijmy od wyglądu motocykla - Yamaha Tracer 900 GT prezentuje się świetnie. Wygląda nowocześnie, świeżo i zadziornie, a to wszystko za sprawą wyraźnych linii, przetłoczeń i przemyślanych kształtów. Przód Tracera 900 przywodzi mi na myśl agresywnego owada - dwa wyraźnie zaznaczone reflektory zwracają na siebie uwagę, a nad nimi umieszczono przezroczystą, regulowaną owiewkę. Z tyłu wzrok przyciąga przezroczysty klosz lampy i nieco wystające mocowanie tablicy rejestracyjnej z kierunkowskazami. Równie ciekawe są boczne panele zlokalizowane w okolicach zbiornika paliwa. Nieco odstają od reszty karoserii, trochę poszerzając smukłą Yamahę. Warto dodać, że wariant GT wyróżnia się lakierowanymi na złoty kolor lagami przedniego zawieszenia oraz bocznymi kuframi malowanymi pod kolor nadwozia - to najprostszy sposób na odróżnienie tej wersji od standardowego Tracera 900. Testowany egzemplarz został pokryty matowym, niebieskim lakierem, który na żywo robi bardzo dobre wrażenie. Trochę szkoda, że motocykl sprawia plastikowe wrażenie - tworzywa sztuczne są obecne na każdym kroku, ale na szczęście ich spasowanie nie budzi zastrzeżeń. Trzeba jednak wciąż również pod uwagę fakt, że dzięki tego typu materiałom udało się uzyskać niższą masę pojazdu - gotowa do jazdy Yamaha Tracer 900 GT z założonymi kuframi waży 227 kg.

Czas zająć miejsce na szerokiej i wygodnej kanapie. Pozycja motocyklisty za kierownicą jest wyprostowana i nie obciąża nadgarstków w trakcie jazdy, ale dość mocne ugięcie kolan, będące ukłonem w stronę sportowej jazdy, może dać o sobie znać podczas dłuższych wyjazdów. Nieco więcej przestrzeni przydałoby się na stopy kierowcy - ułożenie stopy śródstopiem na podnóżku w moim przypadku powodowało zahaczanie piętami o podnóżki pasażera (mam buty w rozmiarze 46). Na dość szerokiej kierownicy z handbarami i grzanymi manetkami umiejscowiono m.in. pokrętło do sterowania komputerem pokładowym i ustawieniami motocykla (umiejscowione przy prawym kciuku) oraz przełączniki odpowiadające za wybór mapy silnika, kontrolę trakcji i tempomat (zgrupowane przy lewej dłoni). Sam wyświetlacz jest czytelny i przekazuje wszystkie niezbędne kierowcy informacje, zaś sterowanie komputerem jest proste, aczkolwiek menu jest w języku angielskim. Miłym dodatkiem jest regulowana szyba, której wysokość można zmieniać jedną ręką w trakcie jazdy. Ważna uwaga dla wysokich motocyklistów - warto zainwestować w wyższą szybę, ponieważ przy moich 188 cm wzrostu powietrze opływające owiewkę trafiało bezpośrednio w mój kask.

Przejdźmy do tego, co motocykliści lubią najbardziej - jazdy. Yamaha Tracer 900 GT została wyposażona w trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 847 cm3, generujący 115 KM (przy 10 000 obr./min) oraz 88 Nm (przy 8500 obr./min). To świetna jednostka napędowa, która potrafi dostarczyć dużo frajdy z jazdy. Motor jest elastyczny, aczkolwiek zdecydowanie woli pracować powyżej 4000 obr./min. Yamaha momentalnie nabiera prędkości i robi to w iście sportowym stylu, zachęcając kierowcę do zbliżania się do czerwonego pola obrotomierza. Mocy i momentu obrotowego jest dokładnie tyle, ile potrzeba w przypadku jednośladu stworzonego do dynamicznych podróży. Tracer 900 GT oddaje moc płynnie i przewidywalnie, a kręcenie silnika w okolice 10 tys. obr./min to czysta przyjemność. Dopisek GT w nazwie modelu idealnie oddaje charakter tej maszyny - to sprzęt stworzony do łykania kolejnych, szybko mijających kilometrów. Warto wspomnieć o quickshifterze - chociaż czasami jego użycie wywołuje szarpnięcia, to pozwala na błyskawiczne zmiany biegów, szczególnie podczas gwałtownego przyspieszania. Skrzynia biegów jest precyzyjna i pracuje dokładnie tak jak powinna, zaś znalezienie luzu nie jest problemem. Zastosowanie sprzęgła antyhoppingowego uniemożliwia zablokowanie tylnego koła przy zbyt agresywnej redukcji, co docenią mniej wprawni kierowcy. Podczas testu zwróciłem uwagę na jeszcze jeden aspekt - dźwięk Yamahy. Po przekroczeniu 4000 obr./min silnik generuje specyficzne dźwięki, nasuwające skojarzenia ze statkami kosmicznymi, zaś w górnym zakresie obrotów na pierwszy plan wkracza wściekły warkot trzech cylindrów. Chociaż Yamaha Tracer 900 GT bardzo dobrze brzmi już na standardowym układzie wydechowym, to aż chciałoby się usłyszeć brzmienie tego sprzętu z układem wydechowym np. firmy Akrapovic.

Yamaha Tracer 900 GT otrzymała również regulowany przedni widelec i tylne zawieszenie z regulacją napięcia wstępnego sprężyny za pomocą pokrętła. Tego typu rozwiązanie pozwala na łatwe i szybkie dostrojenie podwozia motocykla do obciążenia lub własnych preferencji. Podwozie japońskiego turystyka ze sportowym charakterem bardzo dobrze współgra z resztą elementów - nie jest przesadnie twarde, dzięki czemu nawet dalsze wyjazdy po przeciętnie utrzymanych drogach nie będą katorgą dla kręgosłupa, a jednocześnie jest na tyle zwarte i sprężyste, że pozwala na szaleństwa na zakrętach. Trzeba jednak dbać o ciśnienie w oponach - Yamaha Tracer 900 GT pod tym względem jest bardzo czuła. Niestety w testowanym egzemplarzu zmagałem się z uciekającym powietrzem w tylnej oponie, jednak gdy ciśnienie było prawidłowe, sportowy turystyk Yamahy jeździł jak po sznurku, dokładnie tam gdzie chciałem i dając mi duży komfort psychiczny jeśli chodzi o przyczepność i możliwości na winklach. Chociaż boczne kufry wprowadzają nieco zamieszania podczas bardzo szybkiej jazdy, to jednak nie miałem powodów do niepokoju. Po zdjęciu kufrów Tracer 900 GT nabiera jeszcze więcej sportowego wigoru, prowadząc się dokładnie tak, jak tego chce kierowca. Na chwilę zatrzymam się przy kufrach - są plastikowe, ich zdejmowanie i zakładanie jest bajecznie łatwe, jednak moim zdaniem mogłyby być nieco pojemniejsze. Mniej wprawni kierowcy mają do dyspozycji nie tylko regulowaną kontrolę trakcji z możliwością jej wyłączenia, ale również trzy mapy silnika oraz ABS.

Yamaha Tracer 900 GT to świetna propozycja dla osób, które szukają motocykla sportowo-turystycznego. Dopisek GT w nazwie nie został dodany bez podstaw - w zależności od potrzeb Tracer 900 GT nie tylko pozwoli na szybką podróż z punktu A do B, ale również sprawi motocykliście dużo radości na zakrętach. Ponadto Japończycy zadbali o to, by kierowca otrzymał kilka dodatków umilających dalsze podróże, czyli m.in. tempomat, podgrzewane manetki i regulowane zawieszenie. Największe wrażenie robi silnik, który aż kipi energią i zachęca do wykorzystywania górnych zakresów obrotomierza, a na szczęście za świetną jednostką napędową nadąża podwozie, pozwalające na zabawy na winklach. Zastrzeżenia mam do plastikowego wrażenia jakie sprawia sportowo-turystyczna Yamaha, przeciętnie pojemnych kufrów i brak języka polskiego w menu, jeśli jednak przyszły nabywca zaakceptuje te niedoskonałości, to będzie mógł się cieszyć udanym sprzętem, wywołującym uśmiech na twarzy kierowcy w trakcie każdego wyjazdu.

Yamaha Tracer 900 GT - dane techniczne