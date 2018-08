Harley-Davidson zaprezentował prototypy nowych modeli

Firma Harley-Davidson opublikowała dzisiaj szczegóły strategii rozwoju do roku 2022 „Więcej dróg do Harley-Davidson”, którego celem jest zainspirowanie jeszcze więcej ludzi na całym świecie do jazdy na motocyklu.

Świat zmienia się dynamicznie, podobnie jak oczekiwania klientów. Wzmożone działania mają usprawnić realizację celów Harley-Davidson na 2027 rok - firma zamierza bardziej skupić się na strategicznych inwestycjach i je realizować, ożywiając działalność w USA, jednocześnie przyspieszając rozwój na rynku światowym.

Nowe motocykle Harley-Davidson

Amerykański producent motocykli ma ambitne plany na przyszłość - che przedstawić różnorodną ofertę motocykli, konkurujących w największych i najszybciej rosnących segmentach rynku, z pełną gamą modeli o szerokim spektrum cen, mocy, pojemności skokowej, stylów i rynków globalnych. Plany firmy Harley-Davidson obejmują m.in.:



Umocnienie pozycji lidera w produkcji motocykli ciężkich przez opracowywanie lepszych i bardziej zaawansowanych technicznie motocykli typu Touring i Cruiser, które przyciągną nowych kierowców, a także pozwolą zachować zaangażowanie dotychczasowych użytkowników, którzy będą je dłużej użytkować.

Wprowadzenie w 2020 r. nowej linii modułowych motocykli średnich o pojemności od 500 do 1250 cm 3 , która obejmuje trzy różne obszary produktów o czterech pojemnościach, takich jak pierwszy motocykl Adventure Touring Harley-Davidson Pan America 1250, model Custom o pojemności 1250 cm 3 i model Streetfighter o pojemności 975 cm 3 . Kolejne modele, które poszerzą ofertę tego obszaru produktów pojawią się w 2022 r.



nowej linii modułowych motocykli średnich o pojemności od 500 do 1250 cm , Opracnie bardziej przystępnego motocykla o małej pojemności (250 do 500 cm 3 ) na rozwijające się rynki azjatyckie w ramach planowanej strategicznej współpracy z producentem w Azji. Nowy produkt i szersza dystrybucja mają ułatwić klientom dostęp do produktów Harley-Davidson i rozwój firmy w Indiach, jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie, a także na pozostałych rynkach azjatyckich.



) na rozwijające się rynki azjatyckie w ramach planowanej strategicznej współpracy z producentem w Azji. Nowy produkt i szersza dystrybucja mają ułatwić klientom dostęp do produktów Harley-Davidson i rozwój firmy w Indiach, jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie, a także na pozostałych rynkach azjatyckich. Wprowadzenie na rynek w sierpniu 2019 r. elektrycznego motocykla Harley-Davidson LiveWire - pierwszy w szerokiej ofercie bezsprzęgłowych, elektrycznych jednośladów typu „twist and go” zaprojektowany, aby stać się liderem elektryfikacji w branży motocyklowej. Po modelu LiveWire do 2022 r. na rynek wejdą dalsze modele, urozmaicając ofertę lżejszymi, mniejszymi i jeszcze bardziej dostępnymi produktami, które mają przyciągnąć nowych kierowców nowymi sposobami jazdy.

Harley-Davidson Pan America 1250

Harley-Davidson Pan America Źródło: Harley-Davidson

Harley-Davidson LiveWire

Harley-Davidson LiveWire Źródło: Harley-Davidson

Harley-Davidson Streetfighter

Harley-Davidson Streetfighter Źródło: Harley-Davidson

Harley-Davidson Custom