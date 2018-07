Jak wyczyścić i nasmarować łańcuch w motocyklu?

Podstawową czynnością serwisową w motocyklu jaką należy dokonywać jest konserwacja łańcucha. Czynność tą należy przeprowadzać regularnie ponieważ łańcuch jest podzespołem działającym pod dużym obciążeniem, a smarowanie znacznie zwiększa jego żywotność. Jak wiadomo, napęd składający się z dwóch zębatek oraz łańcucha do tanich nie należą, dlatego warto jest zadbać o jego prawidłowe funkcjonowanie.

Co jaki czas smarować łańcuch?

Teoretycznie smarowanie łańcucha należy przeprowadzać raz na 400-500 km. W praktyce natomiast łańcuch należy smarować przed każdą jazdą należy sprawdzić czy nie wymaga ponownego nasmarowania. Należy jednak pamiętać, że jazda podczas deszczu może skutkować spłukaniem smaru z łańcucha, dlatego lepiej jest zawsze przyjrzeć się jemu przed każdą jazdą ani jeżeli patrzeć na interwały kilometrowe.

Jak dobrać środek smarny?

Rynek środków smarnych jest bardzo szeroki. Najczęściej spotykane środki mają postać sprayu. Dostępne są smary o różnych właściwościach i przeznaczeniu, ale wybór odpowiedniego smaru do łańcucha, powinien zależeć przede wszystkich od rodzaju i charakterystyki posiadanego motocykla oraz warunków jazdy (teren/asfalt).

Smarowanie łańcucha

Smar z puszki w sprayu należy nanieść na wewnętrzną stronę łańcucha na całej długości w miejscu, gdzie styka się z tylną zębatką, ma to na celu ograniczenie tarcia podczas pracy tych elementów. Po zakończeniu smarowanie należy kilkakrotnie obrócić tylnym kołem w celu rozprowadzenia smaru po przedniej i tylnej zębatce. Warto jest jednak po przesmarowaniu łańcucha odczekać jakiś czas aż środek smarujący wyschnie. Świeżo naniesiony smar na skutek jazdy, czyli pracy napędu może zabrudzić tylna felgę, oponę czy wahacz. Bród spowodowany przez smar jest bardzo trudny do czyszczenia i wymaga użycia specjalistycznych preparatów.

Czyścić czy nie czyścić - oto jest pytanie

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od indywidualnego podejścia właściciela motocykla i tego co chce osiągnąć. Istnieją różne szkoły odnośnie czyszczenia napędu, jedni uważają, że łańcuch należy wyczyścić raz na kilka nasmarowań aby smar dokładniej się wchłonął i zwiększył skuteczność działania. Inni natomiast są zdania, że nie ma to sensu ponieważ środki czyszczące w postaci sprayu z agresywną chemią do czyszczenia łańcuchów, na przemian używanych z wodą pod ciśnieniem, mogą uszkodzić łańcuch, a co za tym idzie w znaczący sposób wpłynąć na skrócenie jego żywotności.