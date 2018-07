Jak wymienić olej w motocyklu? Instrukcja krok po kroku

Wymianę oleju powinno się przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta, które to znajdziemy w instrukcji lub książce serwisowej motocykla. Olej jest elementem, który zużywa się stosunkowo szybko i ulega starzeniu, na skutek tego traci swoje właściwości i nie zapewnia optymalnego smarowania podzespołom silnika. Z uwagi na to warto jest zadbać o wymianę oleju we właściwym czasie.

Jaki olej wybrać?

Przed przystąpienie do wymiany oleju należy zorientować się w tematyce oleju tzn. jaki, o jakich parametrach oraz w jakiej ilości olej jest przystosowany do naszego motocykla. Podczas wymiany oleju, nieodzownym elementem, który obowiązkowo trzeba wymienić jest filtr oleju. Informacje odnośnie oleju oraz filtra zawarte są w książce serwisowej, a w przypadku jej braku, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem z prośbą o udzielenie wiedzy na ten temat.

reklama reklama

O czym warto pamiętać przy wymianie oleju?

Wymianę oleju powinno rozpocząć się od skompletowania niezbędnych narzędzi. Chodzi tu głównie o klucze nasadowe z przedłużkami do wykręcania śruby spustowej z silnika oraz specjalnego klucza do wykręcenia filtra oleju. Kolejną rzeczą jaką należy nabyć to kuweta - miska do której zużyty olej trafi. Pojemnik taki można nabyć w niemal każdym sklepie motoryzacyjnym lub też opcja dla bardziej oszczędnych, zrobić samemu po przez zaadaptowanie baniaka po płynie do spryskiwaczy i wycięciu w nim szerokiego otworu. Ważną kwestią jest także przygotowanie miejsca gdzie zamierzamy dokonać wymiany oleju oraz stabilne ustawienie motocykla, w sposób taki aby olej silnikowy mógł swobodnie spłynąć.

Podczas wymiany należy zadbać także o czystość. Miejsca w obrębie filtra oraz śruby spustowej oleju, należy wyczyścić, aby do silnika nie dostał się żaden bród. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności możemy przystąpić do wymiany oleju. Należy pamiętać, że silnik przed wymianą oleju powinien być rozgrzany, aby olej nabrał temperatury i stał się rzadszy, a co za tym idzie łatwiej opuścił silnik motocykla.

Wymiana oleju – krok po kroku

Po przygotowaniu wyżej wymienionych elementów, z powodzeniem możemy rozpocząć wymianę oleju. W tym celu należy motocykl ustawić stabilnie i zabrać się za odkręcenie odpowiednich osłon aby mięć swobodny dostęp do filtra oleju oraz śruby spustowej. Po dokonaniu tych czynności pod motocyklem na wysokości śruby spustowej, należy podłożyć kuwetę i odpowiednim kluczem z przedłużką rozpocząć wykręcanie śruby. Podczas tej czynności należy szczególnie uważać, ponieważ po rozgrzaniu silnika olej będzie miał wysoką temperaturę i nie trudno o bolesne poparzenie. Gdy bezpiecznie uda nam się odkręcić śrubę spustową, należy zaczekać aż cały olej ścieknie do kuwety i przystąpić do wykręcenia filtra oleju. Następnie śrubę spustową należy wkręcić z powrotem w blok silnika z odpowiednią siłą ,a nowy filtr przed montażem zalać świeżym olejem i z nową uszczelką wkręcić na swoje miejsce.

Ostatnią czynnością jest nalanie odpowiedniej ilości do silnika nowego oleju. Gdy mamy już pewność, że wszystko zostało wkręcone na swoje miejsce a olej jest w silniku, to można przystąpić do uruchomienia silnika. Na początku po jego rozruchu na zegarach migać będzie kontrolka ciśnienia oleju ale po chwili powinna zgasnąć. Wtedy wyłączamy silnik i sprawdzamy czy poziom oleju jest poprawny. Gwoli przypomnienia: poziom oleju na wzierniku jak lub na bagnecie (w zależności od motocykla) powinien znajdywać się w przedziale pomiędzy minimum a maksimum. W chwili sprawdzenia oczywistym jest fakt, że motocykl powinien stać na kołach, na równej płaszczyźnie, tak aby pomiar był wiarygodny.