Jak motocykliści radzą sobie na warszawskich buspasach?

Od maja motocykliści mogą poruszać się po buspasie na ul. Radzymińskiej i al. Solidarności (na odcinku od ul. Krynoliny do H. Rzeszotarskiej) oraz na Trasie Łazienkowskiej (od Alej Jerozolimskich po al. Stanów Zjednoczonych/Ostrobramską). To najdłuższe odcinki pasów ruchu dla komunikacji w Warszawie i jednocześnie dogodne korytarze transportowe. Nowe oznakowanie będzie obowiązywać przez dwa sezony motocyklowe – do końca października 2019 r.

– Przez ten czas chcemy sprawdzić jak to rozwiązanie przyjęło się w Warszawie i czy można je wprowadzić na stałe – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Tak długi czas testu wynika m.in. z potrzeby obserwacji kierujących i motocyklistów w okresach o różnym natężeniu ruchu i w różnych warunkach atmosferycznych.

Pierwsze informacje od przewoźników już są. Pod koniec czerwca Zarząd Transportu Miejskiego zapytał firmy, które wożą warszawiaków autobusami o spostrzeżenia kierowców na ten temat. Przewoźnicy – Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Mobilis Sp. z o.o., Europa Express City Sp. z o.o. i Arriva Bus Transport Polska Sp z o.o. – odpowiedzieli, że nie mają zgłoszeń o niebezpiecznych sytuacjach na drodze wynikających z poruszania się motocyklistów po tych dwóch buspasach. Ruch motocykli nie miał też wpływu na realizację rozkładów jazdy, czyli punktualność autobusów.

– Pierwsze, dość przychylne oceny kierowców to dobry prognostyk, ale wstrzymamy się jeszcze z ostatecznymi wnioskami. Podobnie jak przed decyzją o wpuszczeniu motocyklistów na buspasy, poprosimy jeszcze specjalistów o kompleksową analizę funkcjonowania takiego rozwiązania – zapowiada Renata Kaznowska.

Buspasy w Warszawie

W stolicy jest już blisko 66 km wydzielonych pasów ruchu dla Warszawskiego Transportu Publicznego. Najdłuższa taka trasa to ciąg ulic Radzymińska – al. „Solidarności”, od ul. Krynoliny do gen. W. Andersa (klasyczny buspas do ul. Targowej, dalej torowisko tramwajowo-autobusowe). Ma ona w sumie 7775 m. Najkrótszy buspas ma z kolei zaledwie 95 m i został wytyczony na ul. Targowej, na odcinku od ul. Zamoyskiego do Mackiewicza. Na początku lipca swoje działanie zainaugurował nowy wydzielony pas na ul. Kijowskiej, a jeszcze w te wakacje autobusy WTP pojadą buspasem po ul. Raszyńskiej. Więcej informacji o stołecznych buspasach tutaj.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy