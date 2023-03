Toyota Hilux zadebiutowała na rynku w roku 1968. A więc jak nietrudno policzyć, powoli zbliża się do wieku emerytalnego. Tyle że pick-up ani myśli się zatrzymywać!

Toyota Hilux i narodziny w marcu 1968 roku

Hilux zadebiutował w Japonii dokładnie 21 marca 1968 roku, a niedługo później trafił do sprzedaży w Australii, Ameryce Północnej i na innych rynkach. Był to wspólny projekt Toyoty i firmy Hino, doświadczonego japońskiego producenta samochodów ciężarowych, który rok wcześniej dołączył do Toyota Group. Auto zostało zaprojektowane przez inżynierów Toyoty, ale za jego produkcję odpowiadała fabryka Hamasu Hino Motors.

Toyotę Hilux od początku wyróżniała mocna konstrukcja ramowa z tylnym sztywnym mostem na resorach piórowych, niezależnym przednim zawieszeniem, pojedynczą kabiną i skrzynią ładunkową.

Toyota Hilux, Toyota Hilux kończy 55 lat, historia Toyoty Hilux Toyota Hilux powstała w 1968 roku. Kończy właśnie 55 lat! Materiały prasowe Toyota

Toyota Hilux: kolejne generacje, kolejne innowacje

Kolejne pięć generacji Hiluxa dostosowywały go do potrzeb i upodobań klientów, wprowadzając nowe technologie, aktualne wyposażenie i więcej wariantów.

Drugi model z 1972 roku miał większy rozstaw osi, bardziej przestronną, komfortową kabinę i wspomagany układ hamulcowy.

Wraz z trzecią generacją debiutującą w 1978 roku Hilux miał służyć nie tylko do pracy w terenie, ale także jako auto rekreacyjne i do codziennej jazdy. Samochód zyskał lepsze i bardziej komfortowe zawieszenie oraz tarczowy układ hamulcowy, a największą nowością było wprowadzenie napędu na cztery koła.

W 1983 roku Toyota wprowadziła na rynek czwartą generację Hiluxa. Nowy model zyskał nieco odświeżony design, a także duży wybór silników i wiele udoskonaleń. Toyota Hilux IV pojawił się nawet w brytyjskim Top Gear. Pokazał się jako samochód, którego nie da się zniszczyć.

Toyota Hilux, Toyota Hilux kończy 55 lat, historia Toyoty Hilux Toyota Hilux powstała w 1968 roku. Kończy właśnie 55 lat! Materiały prasowe Toyota

Piąta generacja Hiluxa stał się modelem prawdziwie globalnym. Jego produkcja została wprowadzona do fabryk na całym świecie – obok Japonii samochód powstawał także w Argentynie, Kolumbii, Filipinach, Nowej Zelandii oraz w USA. To umożliwiło jeszcze większe zróżnicowanie gamy modelu. W zależności od wyboru napędu na dwa lub na cztery koła dostępne były różne silniki benzynowe i wysokoprężne, z których największym był benzynowy motor V6 o pojemności 3 litrów.

Cztery rozstawy osi, pojedyncza lub podwójna kabina, nadwozie poszerzone przez charakterystyczne nadkola, a w amerykańskiej specyfikacji niezależne przednie zawieszenie jeszcze bardziej zwiększały atrakcyjność Hiluxa.

Aktualna Toyota Hilux. Co potrafi to auto?

Obecna, ósma generacja Hiluxa zadebiutowała w 2015 roku. Samochód został zaprojektowany całkowicie od początku na nowej platformie ramowej. Wyposażono go w dołączany napęd na cztery koła, zmodyfikowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz reduktor. Wnętrze wykończono i wyposażono w standardzie aut osobowych. Hilux otrzymał też nowy silnik Diesla 2,4 l z serii Global Diesel (GD) i resory piórowe z tyłu, a jazdę w terenie ułatwiają elektroniczne systemy – aktywna kontrola trakcji (A-TRC), wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (DAC) i ruszania pod górę (HAC) oraz system elektronicznego rozdziału sił hamowania (EBD).

Toyota Hilux, Toyota Hilux kończy 55 lat, historia Toyoty Hilux Toyota Hilux powstała w 1968 roku. Kończy właśnie 55 lat! Materiały prasowe Toyota

Samochód przeszedł duże zmiany pięć lat później, kiedy zyskał mocniejszy silnik 2,8 l z linii GD oraz daleko idące zmiany pod względem stylistyki, komfortu jazdy i wyposażenia. nowy silnik dostępny w wyższych wersjach wyposażenia dostarcza 204 KM mocy i bardzo wysoki moment obrotowy, sięgający 500 Nm.

Toyota Hilux to globalny model. Odniósł globalny sukces

Toyota Hilux należy do najbardziej znanych i cenionych pickupów na świecie. Jest sprzedawany w ponad 180 krajach, a jego łączna liczba egzemplarzy przekroczyła 20 milionów pojazdów. Na europejskim rynku Hilux wraz z Land Cruiserem stanowią jedne z ostatnich prawdziwych samochodów terenowych. W Polsce sięga po niego co trzeci nabywca pick-upa.