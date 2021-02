Renault 4: 60 lat francuskiej legendy!

Renault 4: 8 milionów sztuk i 100 krajów

Jak najlepiej podsumować Renault 4? Niewielki, miejski hatchback zadebiutował w roku 1961 i był produkowany przez... 31 lat! Przeszło 3 dekady wystarczyły, aby Czwórka została powstała w ilości wynoszącej przeszło 8 milionów sztuk. A to nie koniec pięknej karty zapisanej przez Renault. Bo 4 był sprzedawany w ponad 100 krajach oraz produkowany w 16 krajach w sumie w 17 zakładach. Jaka była recepta na sukces? Chodziło chyba o wszechstronność! Pierre Dreyfus - ówczesny prezes Renault chciał, aby Czwórka była idealna dla rodziny, kobiety, rolnika, urzędnika państwowego czy kierowcy poruszającego się w mieście. Jednym słowem dla każdego!

Renault 4: ma tę moc?

Pudełkowate nadwozie Renault 4 choć otrzymało od designerów nieco posępne spojrzenie, za sprawą kolorowych lakierów budziło spore emocje. Ładnie prezentowało się na drogach całego świata w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz mocno nie odstawało od standardów nawet w latach osiemdziesiątych. A do tego okazywało się też mocno praktyczne! W końcu pod klapą unoszoną wraz z szybą ukrywał się spory kufer. Moc? Renault 4 wyposażane było w 4-cylindrowe silniki o pojemności od 0,7 do 1,1 litra. Generowały one od 24 do nawet 44 koni mechanicznych. I choć dziś to niewiele, warto pamiętać o tym, że auto w początkowej fazie produkcji ważyło mniej więcej tyle co... król polskich szos, czyli Maluch!





Elektryczne Renault 4: wynajmij je na minuty!

Renault 4 nie tylko osiągnęło sukces, ale przede wszystkim na stałe zapisało się w historii motoryzacji. Francuzi postanowili wykorzystać ten fakt i zorganizować serię eventów z okazji 60. urodzin modelu. Jakich? Moją uwagę szczególnie przykuł grafik wrześniowy. To wtedy w ofercie paryskiej sieci car-sharingu Zity ma pojawić się Renault 4. Nie będzie to jednak zwykła Czwórka, a jej wersja elektryczna!