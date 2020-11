Nissan Leaf: opinie o elektryku po dekadzie od premiery!

16 grudnia 2020 roku Nissan Leaf będzie obchodzić 10 rocznicę debiutu wersji produkcyjnej. Zarówno dekadę temu, jak i dziś model jest niezwykle ważny. Magazyn Time uznał Leafa za jeden z 50 najlepszych wynalazków roku 2009. Dziś auto zasługuje na inny tytuł - to jeden z najchętniej kupowanych i najpopularniejszych elektryków w Europie. A rynek e-pojazdów na Starym Kontynencie stale rośnie. W trzecim kwartale roku 2020 odnotowano wzrost liczby rejestracji samochodów z napędem akumulatorowym o 132 proc.

Nissan Leaf pod wieloma względami był pionierem europejskiego rynku. A dekada historii i dwie generacje funkcjonujące w sprzedaży mogą się stać podstawą do pewnego podsumowania dotychczasowej historii elektrycznego hatchbacka. Co warto wiedzieć o tym aucie?





Zobacz również: Top: Tani jak... elektryk. Co to może oznaczać?

Nissan Leaf - zaszczytnych tytułów jest więcej!

W roku 2011 Nissan Leaf otrzymał nagrodę Europejskiego Samochodu Roku. Osiągnięcie jest o tyle ważne, że e-napędy nie były w tym czasie dominującym trendem na rynku. To raz. A dwa Leaf jako pierwszy samochód elektryczny w 47-letniej historii konkursu zdobył główną nagrodę.

Nissan Leaf II Top: Tani jak... elektryk. Co to może oznaczać?

Nissan Leaf: dane techniczne - moc dwukrotnie większa!

Pierwsza generacja Nissana Leaf oferowała kierowcy 109 koni mechanicznych. Druga generacja w wariancie z pojemniejszym akumulatorem jest w stanie rozwinąć nawet 218 koni mechanicznych. Osiągi? Sprint do pierwszej setki w nowym modelu trwa tylko 7,3 sekundy.

Zobacz również: Nissan Leaf z rekordem sprzedaży. Powstało już 400 tys. sztuk!

Nissan Leaf: zasięg stale rośnie

Dekada to wystarczająco długi czas do rozwinięcia technologii napędu w zakresie akumulatorów. Przykład? Pierwszy Nissan Leaf był wyposażony w baterię o pojemności 24 kWh. To przekładało się na zasięg oscylujący w granicy 160 kilometrów (dane producenta). Druga generacja może otrzymać akumulator o pojemności nawet 62 kWh. Tym samym pokona nawet 528 kilometrów (dane producenta uzyskane w cyklu miejskim w oparciu o badanie według normy WLTP).

Nissan Leaf - deska rozdzielcza Autor: Nissan

Leaf: wydajność wyższa od napędu spalinowego

Sprawność energetyczna silnika jest jednym z kluczowych parametrów decydujących np. o zapotrzebowaniu na paliwo. Ile wynosi ten wskaźnik w przypadku napędów spalinowych? Dobrze gdy sięga 40 proc. Jak rośnie w sytuacji, w której zaczynamy mówić o jednostce elektrycznej? Potrafi przekroczyć 90 proc. A to nie koniec, bo we wszystkich fazach cyklu życia produktu samochody elektryczne generują nawet o 80 proc. mniej CO2.