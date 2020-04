Top 10: Czy wiesz, że... te rozwiązania w autach pochodzą z motosportu?

Silnik DOHC

Na czym polega system DOHC? To nic innego jak zastosowanie w głowicy dwóch wałków rozrządu. Jeden służy do obsługi zaworów ssących, a drugi wydechowych. Zalety takiego układu są dość oczywiste. Konstruktorzy mogą zastosować większą ilość zaworów, a to przekłada się na wyższą efektywność procesu spalania i tym samym większą moc oraz oszczędność. Magia silnika DOHC została co prawda odkryta przez świat motosportu, dość szybko zauroczył się nią jednak również Aurelio Lampredi - legendarny inżynier Ferrari i Fiata. Zbudował dla drugiej z marek silnik Twin Cam, który zadebiutował już w roku 1966 i był montowany m.in. w FSO Polonezie.

Turbosprężarka

Dziś turbosprężarka jest jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie silnikowi mocy i... oszczędności. Jej historia na rynku motoryzacyjnym nieśmiało zaczynała się jednak na początku lat sześćdziesiątych. Dokładnie w roku 1962 Oldsmobile zaprezentował model Jetfire. Piękne coupe nie przyjęło się. Tym samym turbosprężarka na lata zeszła na margines. Powróciła tak naprawdę dopiero w roku 1977, a wszystko za sprawą teamu Renault i doładowanego bolidu RS01. Od tego momentu zaczęło się... Turbo było stosowane przez BMW, Alfę Romeo, Porsche czy nawet Ferrari. Na rynku motoryzacyjnym kariera doładowania zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat dziewięćdziesiątych. A na dobre wystartowały ją zyskujące popularność diesle nowych generacji.

Napęd 4x4

Fakt, że dziś coraz większa liczba mocnych aut posiada czteronapęd, zawdzięczamy w dużej mierze Grupie B i zaprezentowanej w roku 1980 legendzie - Audi Quattro. Coupe zrobiło błyskotliwą karierę w rajdach. Na tyle błyskotliwą, że napęd na cztery koła na stałe wszedł do kolorytu mistrzostw świata, a także zaczął rozpalać wyobraźnię kierowców na całym świecie. Dziś odpowiedzialna głowa rodziny marzy o wielkim kombi lub SUV-ie z mocą trafiającą na obydwa koła. I nie chodzi w tym o emocje, a raczej bezpieczeństwo podróży!

Sekwencyjna skrzynia biegów

Przełom XX i XXI wieku miał przynieść rewolucję na rynku samochodów osobowych. Firmy zaczęły bowiem tworzyć przekładnie automatyczne, które pozwalały na sekwencyjną - tj. prawie manualną - zmianę biegów. W jaki sposób? Kierowca aby wrzucić wyższe lub niższe przełożenie przesuwał dźwignię. Skąd wzięło się rozwiązanie? Po raz pierwszy w historii stało się częścią m.in. wyścigowego Porsche 962 z roku 1984. Na rynku pojazdów osobowych niestety nie spisywało się najlepiej. A przykładem tego były Smarty, sportowe modele BMW czy Alfy Romeo z przekładnią Selespeed.