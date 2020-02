Top 10: Fabryki motoryzacyjne w Polsce. Gigantów nie brakuje!

Fiat - Tychy, Bielsko-Biała i Skoczów

Fiat pojawia się jako pierwszy na naszej liście z prostego powodu. Włoska marka jest obecna nad Wisłą już od 100 lat. A do tego z uwagi na produkcję Malucha, czyli polskiego Fiata, Fabbrica Italiana Automobili Torino w świadomości wielu Polaków zyskało nieco biało-czerwonych barw. Fiat dziś już nie jest jednak Fiatem. To włosko-amerykański koncern, który jest nazywany Fiat Chrysler Automobiles.

FCA ma w Polsce w sumie trzy zakłady. Pierwszy i najbardziej znaczący jest zlokalizowany w Tychach. To tam Włosi produkują samochody. Jakie modele opuszczają polską linię? Szczególnym hitem sprzedaży jest Fiat 500. Zaraz obok niego składny jest również Abarth 500 oraz Lancia Ypsilon. W 2018 roku w Tychy wyprodukowano 259 448 samochodów. W Bielsku-Białej FCA produkuje silniki - diesla 1.3 Multijet i 2-cylindrowego benzyniaka 0.9 TwinAir. Trzeci zakład Fiata jest zlokalizowany w Skoczowie. Tam powstają odlewy żeliwne głównie na potrzeby rynku motoryzacyjnego. Roczna zdolność produkcyjna fabryki szacowana jest na 73 000 ton odlewów.

Volkswagen - Września, Poznań, Wilga i Swarzędz

Volkswagen Group Polska jest jednym z ważniejszych graczy na krajowym rynku motoryzacyjnym. A decydują o tym wyniki sprzedaży, ale i fakt lokalizacji zakładów produkcyjnych nad Wisłą. A tych jest aż cztery! Pierwszy powstał w samym Poznaniu - funkcjonuje od półtorej dekady, zatrudnia 11 tysięcy pracowników i produkuje takie modele jak Caddy czy Transporter. Fabrykę opuszcza 750 pojazdów każdego dnia - do tego konieczny jest ponad milion części dziennie od kilkuset dostawców.

W roku 2016 na terenie o powierzchni 220 hektarów powstała fabryka we Wrześni. Za sprawą inwestycji wartej 800 milionów euro nad Wisłą montowany może być Crafter. W zakładzie pracuje 3 tysiące osób. W Wildze Niemcy zlokalizowali odlewnię. To druga największa odlewnia w koncernie i jedna z największych w Europie. Podzespoły produkowane przez nią są montowane w 30 proc. pojazdów Grupy Volkswagena na świecie. Czwarty zakład powstał w Swarzędzu. Jego rola jest nietuzinkowa - tu powstają bowiem spersonalizowane zabudowy do dostawczaków zamawiane przez klientów na całym świecie.

Opel - Gliwice i Tychy

Historia gliwickiego zakładu Opla zaczęła się jeszcze w roku 1996. To wtedy zapadła decyzja o budowie fabryki w Polsce. Montownia została otwarta w roku 1998 i praktycznie z miejsca wzięła się za produkcję... hitowej Astry pierwszej generacji. Dziś - po przeszło dwóch dekadach działalności - fabryka Opla w Gliwicach nadal zajmuje się montażem Astry - tylko piątej generacji. To nad Wisłą powstawał również zbudowany na jej bazie kabriolet Cascada. Zakład zatrudnia w sumie 3000 pracowników, zajmuje powierzchnię 74 hektarów oraz aż w 95 proc. produkuje na eksport.