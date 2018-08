Kultowe silniki japońskich marek

Silnik 2JZ-GTE Źródło: Toyota

Toyota 1JZ-GTE i 2JZ-GTE

Sześć cylindrów w układzie rzędowym. Pojemność: od 2,5 do 3 litrów. Zalety: dostępność i dobry potencjał do tuningu.

Silniki Toyoty z rodziny JZ zyskały już status legend. Solidny żeliwny blok jest w stanie wytrzymać niemal każdą modyfikację, a trzeba wspomnieć, że tunerzy potrafią doprowadzić moc tych motorów do absurdalnych niemalże poziomów. Modyfikacje ułatwia również udana konstrukcja głowicy.

Gdzie można znaleźć motory o tym oznaczeniu? Przez cały okres swojej produkcji jednostki z rodziny JZ trafiły między innymi do Toyoty Supry 3. i 4. generacji oraz do kilku sedanów tego producenta, takich jak Chaser, Cresta Mark II, Verossa czy Corona. Jednym z popularniejszych wariantów tego silnika jest trzylitrowy, turbodoładowany 2JZ-GTE zastosowany w Lexusie IS 300 i Toyocie Suprze Turbo Mk IV.

Motory linii JZ znalazły wielkie uznanie w motorsporcie i tuningu. Uwielbiają je drifterzy, co owocuje wszczepieniem takich jednostek np. w Toyotę Corollę AE86, Mazdę RX-7 czy Nissana Skyline. W Rosji silnik ten trafił nawet do... sportowej Wołgi. Niektórzy tunerzy decydują się na połączenie głowicy 2,5-litrowego silnika 1JZ z blokiem 3-litrowej jednostki 2JZ, zyskując większą pojemność. Tak skonfigurowany motor jest określany w świecie tuningu jako 1,5JZ.

Toyota Supra Źródło: Toyota

Toyota 3S-GE / GTE

Cztery cylindry w układzie rzędowym. Pojemność: 2 litry. Zalety: dostępność, dobry potencjał do tuningu, duży dostęp do części zamiennych.

Klasyczne jednostki 3S-GE / GTE powstały zgodnie z tradycyjnym podejściem do sztuki projektowania silników. Sportowa 16-zaworowa głowica została osadzona na żeliwnym bloku pochodzącym z produkowanego seryjnie silnika serii S. W przypadku tych jednostek za konstrukcję głowicy odpowiadali inżynierowie Yamahy.

Silniki te były produkowane w różnych wersjach od 1984 do 2007 roku. Istnieje pięć generacji 3S-GE o mocy od 135 do 210 KM i pięć generacji w odmianie turbodoładowanej 3S-GTE o mocy od 185 do 265 KM.

W większości przypadków silniki 3S-GE / GTE były montowane w modelach z poprzecznym układem jednostki napędowej - takich jak Toyota Carina E, Caldina, RAV4, Celica czy Toyota MR2. W odmianę z turbosprężarką wyposażona była Toyota Celica GT-Four. Niewielka liczba silników 3S-GE została wyprodukowana do montażu wzdłużnego w Toyocie Altezza RS200, sedanie z napędem na tylne koła.

Nissan SR20DE / SR20DET / SR20VET

Cztery cylindry w układzie rzędowym. Pojemność: 2 litry. Zalety: dobry potencjał do tuningu, dostęp do części zamiennych.

Silniki z serii SR20 to jedne z najbardziej uznanych silników Nissana z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z powodzeniem były montowane w wielu ówczesnych modelach tego producenta. Można je było znaleźć między innymi w takich modelach jak Primera, Sunny czy Pulsar.

Wśród wersji z turbodoładowaniem SR20DET / SR20VET można znaleźć ponad dziesięć odmian. Nazwy Redtop, Silvertop czy Blacktop pochodzą od koloru pokrywy zaworów. Różnice między wariantami obejmują między innymi ciśnienie doładowania, jednostkę sterującą i wiele innych drobiazgów.

Toyota 1UZ-FE i 3UZ-FE

Układ V8 z dwoma wałkami rozrządu. Pojemność: 4 i 4,3 litra. Zalety: dobra baza do tuningu, niewielka masa.

Wyprodukowane przez Toyotę silniki V8 1UZ-FE i 3UZ-FE zdobyły szacunek i popularność wśród entuzjastów tuningu na całym świecie. Konstrukcja tych motorów zapewnia dobry potencjał do zwiększenia mocy, a dodatkową zaletą jest lekki, aluminiowy blok. Motory pasują do samochodów średniej wielkości i idealnie nadają się do aut z napędem na tylne koła.

Jednostki można znaleźć między innymi w luksusowych samochodach marki Lexus - w modelach GS 400, GS 430, LS 400 i LS 430. Trafił również do kultowego coupé tej marki - modelu SC 400 i do kabrioletu SC 430.

Honda Civic Type-R Źródło: Honda

Honda K20 / K24

Cztery cylindry w układzie rzędowym. Pojemność: 2 do 2,4 litra. Zalety: relatywnie duża moc.

Wyprodukowane przez Hondę motory K20 / K24 zasłynęły dzięki systemowi zmiennych faz rozrządu VTEC i do tej pory mają zwolenników na całym świecie. Dwulitrowa odmiana K20A stosowana w hatchbacku Civic Type-R potrafiła osiągnąć maksymalne obroty na poziomie 8 tys. obr./min. Odmiana 2,4 litra nie jest już tak wysokoobrotowa.

Silniki serii K sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest niewielka masa, dobra moc i natychmiastowa reakcja na gaz.